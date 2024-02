- Frank og Morten gjentar suksessen fra tidligere år og kommer tilbake til Mausund for tredje år på rad, sier Joar Johansen, festivalsjef for Utihavet.

Han er strålende fornøyd med å kunne slippe et nytt band, som er svært populære hos mausundpublikummet.

Lørdag 20. juli kommer FraMor tilbake til Utihavet.

– De skal sette stemningen før hovedbandet entrer scenen, forteller Johansen.

Tradisjon

I fjor åpnet de for Stage Dolls. I år er det Vassendgutane som skal følge etter FraMor på lørdagskvelden.

– Guttene gleder seg stort og lover trøkk og allsang fra start til slutt!

– Da dette er tredje året på rad, må det jo kalles tradisjon. Og det må jo selvfølgelig feires! Med sprudlende humør, gitarkompetanse i verdensklasse, rølpete munnspillbruk, en basstromme som banker så det kjennes langt inn i hjerterota, et repertoar lengere enn håret til Elg i "Dance with a stranger", og to sølvstruper som bare en mor kan være stolt av, så vil du ikke gå glipp av FraMor Live, avslutter han.