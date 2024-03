De som går videre til regionfestivalen i år er:

Scene – Frøya

– Kristjan Lobanov (piano)

– Isabel Reppe (sang og bass)

– Saule Vaitauskaite (dans)

– Blood Type (band)

– 925 (9 to 5) (band)

Scene – Hitra

– Anna & Stefan (duo sang og piano)

– Tomack og Anna med band (band)

– Tomack Sand (sang)

– Stefan Fjeldberg Lervik (sang og piano)

– Margo Zhulaeva (sang)

Kunst – Hitra

Hanna Søbstad:

Type 1 (semi-realistisk, maling og tegning)

Type 2 (semi-realistisk, maling og tegning)

Hanna (tegning)

Renata Yerasova:

Moments (digitalt kunst)

Kunst – Frøya

Andrea Sandvik: Tegningen Beongya.

Mathea og Leah: Installasjonen Maybellene

Iselin Søreng: Maleriet The unique people in the world

Lian Branem-Moen: En serie tegninger med fuglemotiv.

Maiken Hammernes: Maikens hobby (diverse håndarbeid).

Mathilde Strøm, Nora Bork-Larsen og Emilie Kristiansen Yttereng Foto: Tonje Selvåg

De som vant stipend (gavekort) i år:

The Queens (dans)

Lilly (musikk)

Anna Isabel (kunst)

– Vi ønsker å rette en hjertelig takk til hver og en av dere for deres utrolige bidrag og deltakelse under årets UKM-arrangement. Det var en ære å få være en del av en så talentfull og engasjert gruppe mennesker, sier UKM på sine sider.