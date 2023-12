En pressemelding fra Hitra ungdomsråd:

For andre år på rad skal Hitra Ungdomsråd arrangere Kystsurf, og denne gang har vi fått innvilget økt driftsstøtte slik at vi kan gjøre det til et årlig arrangement igjen. Dette er en flott arena som samler alle gamere i øyriket til tre fantastiske dager med spill, konkurranser og moro. Datoen for LANet blir, som før, i vinterferien, 19.-21. februar.

Ungdomsrådet har allerede fått mye på plass, og nå kan vi meddele at billettene ligger ute til salgs på kommunens nettsider, under billetter kultur.

Under arrangementet vil det være vakter som følger med at alle har det bra, og mulighet til å kjøpe seg middag, samt åpen kiosk, i enkelte tidsrom. Selve programmet blir spikret på nyttår, og vil bli lagt ut på facebook-arrangementet «Kystsurf 2024».

Sponsorer

Vi har allerede sikret oss noen flotte sponsorer. Hitra kommune støtter oss økonomisk, Ungdom og Fritid støtter oss med midler til utstyr, og Sodvin støtter oss med solid fiber til arrangementet. En stor takk til våre sponsorer, som legger til rette for at gaming blir tatt på alvor som hobby! Vi er også i kontakt med flere sponsorer, så dette tror vi blir årets happening.

Turneringer

Det vi kan komme ut med allerede er at Øyrekka Gaming Community kommer til å avholde en turnering i CS2 (Counter Strike 2). Dette er et spill med 18-årsgrense, så ungdom som er under 18 må levere samtykkeskjema signert av foresatte for å delta. Turneringen vil ha flotte premier for de som er best.

Hitra Ungdomsråd holder også egne turneringer, med hovedturneringer i FC24 (nye navnet til EA Sports sitt gamle FIFA) og Fortnite. Det blir også mindre turneringer i andre spill. Alle turneringer vil ha premier for de beste spillerne.

UKM Hitra og Frøya

Det som også hender under Kystsurf er at UKM avholder sine e-sport-turneringer for Hitra og Frøya sin lokalmønstring. Det blir turneringer i Super

Smash Bros Ultimate og FC24, og vinnerne går videre til den regionale UKM-mønstringa som er lagt til Frøya senere på våren.

For å melde seg på Hitra og Frøya UKM sin lokale e-sport-turnering går du på ukm.no.

Kjøp billetter nå!

Kystsurf blir øyrikets største LAN, og vi har begrenset med plasser, så nå som billettene ligger ute er det bare å sette av datoene og sikre deg din plass!

Vi sees der, kjære gamere!

Julehilsen fra

Hitra Ungdomsråd