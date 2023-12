– Gudstjenesten i morgen må flyttes til Sletta kirke, fordi noe er feil på varmeanlegget i Hallaren kirke.

– Vi får ikke opp varmen.

Det sier Anne Gaustad i Frøya menighet.

Hun går ut i avisa, for å forsøke å nå så mange som mulig. Klokken 11:00 på søndag, er det klart for gudstjeneste, og hun vet at mange skal dit.

– Det er dåp og utdeling av kirkebok for fireåringer, så mange folk kommer, sier Gaustad.

Hun håper at alle får med seg beskjeden, og kommer til Sletta kirke søndag 10.desember.