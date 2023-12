På Barman Oppvekstsenter har de siden oktober i år jobbet med Disney. Årsaken er at Disney i år fyller 100 år.

Over alt henger det tegninger av kjente disneyfigurer, og i følge Ingvild Øverland Rømuld (lærer) er det rundt 50 tegninger som er tegnet.

I den forbindelse har det blitt kjørt en konkurranse, hvor på Viktor Åstum er den heldige vinneren.

Viktor er den som har vunnet tegnekonkurransen. På plakaten kan vi se lokale sponsorer: H Sæther VVS, Knutshaugfisk, Nærbutikken, Dolmsundet hotell, Joker Dolmøy, Kvernhusvik Skipsverft AS, Brage Profil, Barman Oppvekstsenter, Jektvik Slip, Småge Drift, BilXtra, og Hitra kommune. Foto: Tonje Selvåg

En innholdsrik tegning

På Viktors tegning kan en skimte mang en Disneyfigur. En finner Pluto, en Star Wars figur, samt mange Mikke Mus. Til og med inne i juletreet finner vi en Mikke Mus.

– Vi har jobbet med dette siden oktober, men det er en liten julevri på det hele da det er årets juleforestilling, forteller Marita Hammernes (lærer).

Hun kan fortelle at tegningen til Viktor er printet på plakter som de nå har hengt opp rundt om for å reklamere for forestillingen sin.

– Kommer det mange?

– Vi håper det. Vi har baket og øvd, så vi satser på det kommer en del. Vi er nesten mer redd for at det blir for lite plass, så det er litt første mann til mølla-prinsippet, forklarer Marita og smiler.

Øving før den store kvelden Foto: Tonje Selvåg

Høyt lydnivå og stor innlevelse

Inne i gymsalen er det mange barn fra mellomtrinnet, og det øves før den store forestillingen.

Ane Vatn skal spille Aksepott, og har allerede funnet ut hvem hun skal gifte seg med.

– Det blir Trym, sier hun kjapt.

Avisa får en lite førpremiere og det er gøy å se alle barna i sving.

Både Ingvild og Marita sier at de ser at barna blomstrer på nye måter.

– Dette er jo også slike ting som barna husker, sier Marita.

Det blir også formidlet at Ane har skrevet manus i samspill med andre. Det er dermed lagt ned stor innsats i Disneyprosjektet. Både når det gjelder dansing, baking, manusskriving, og tegning. Nå er det kun få dager til premiere, og det er en tydelig spent gjeng som er klare.