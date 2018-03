- Vi ønsker oss tomta som bygget står på

Meninger

Klubben (UDF) ved Sistranda skole setter pris på støtten og savner handling.

Vi viser til FAU sin uttalelse fra 25.januar i avisa Hitra Frøya og på frøya.no om bruk av den gamle videregående skolen. Som klubb setter vi stor pris på å ha en foreldregruppe som er engasjert i elevenes skolehverdag.

Som pedagoger vet vi hva som skal til for å drive god undervisning. Dersom det nå ikke gjøres noe med det eksisterende skolebygget vil dette gå utover elevens læring og trivsel. Vi skal ikke ta stilling til hvorvidt gamle vgs har egnede undervisningsareal. Dette er opp til fagfolk som har kunnskap om skolebygg. Kommunestyret vedtok før sommeren å starte en utredning om mulig ny 1.-4. skole inklusiv barnehage for Sistranda.

Som en del av denne utredningen er det satt sammen en arbeidsgruppe bestående av blant annet pedagogisk ansatte ved Sistranda skole som skal ta stilling til våre behov for å drive god skole. Analysearbeidet er viktig og må gjøres på rett måte.

Et nytt skolebygg skal være gjeldende i 20-40 år frem i tid, derfor er det viktig at forarbeidet gjøres grundig. Vi vet allerede nå at i skoleåret 2019-2020 vil det ikke være nok undervisningsareal i skolebygget som det står nå. Vi i Klubben savner strakstiltak for situasjonen rundt det økende elevantallet og manglende undervisningsarealet.

I Klubben sine øyne er tomta den gamle vgs står på meget interessant, da vi ønsker at skolen skal være samlet. Som klubb har vi tidligere uttalt oss om plassmangel, arealutfordringer og arbeidsplassmangel gjentatte ganger.

Klubben ved Sistranda skole ønsker oss tomta som bygget står på, vi støtter FAU i at vi ønsker oss 1.-7.trinn samlet og at det er urealistisk at et nybygg skal stå klart til skoleåret 2019-2020. Tiden går fort, og vi må ha en løsning i god tid før skolestart høst 2019.

Klubben ved Sistranda skole

v/ tillitsvalgt Benedikte Steinkjer

og styremedlem Henriette Bye Sletvold