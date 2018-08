- Jeg gikk forbi en barnehage her en dag, og trodde knapt det jeg så

Meninger

Blir barn overbeskyttet?

Undertegnede gikk forbi en barnehage her en dag, og trodde knapt det jeg så. Ungene i barnehagen brukte hjelm! En SYKKELHJELM på hodet (det er vel fortrinnsvis der det brukes). En hjelm på hodet under vanlig lek i barnehagen!

Fra før av har jo disse rakettforskerne, som skal lære oss hvordan vi skal oppdra våre barn , kommet med noen forslag som kun de har forstått, men å bruke hjelm under lek i barnehagen overgår det meste! Lurer på om de har den på når de spiser? De kan jo få en ostebit i hodet under måltidet! Og det kan i verste fall føre til alvorlige hodeskader!

At det sitter en eller annen pedagog foran en pc og forteller hvordan barn skal oppdras, er for meg helt uforståelig! Foreldrene våre (jeg er født i '59) klarte utmerket å oppdra unger, uten hjelp av hverken «forstå-seg-påere» eller hjelm. Man kan komme langt med sunn fornuft. Det er selvsagt bra at ungene blir tatt vare på, på alle områder, men å ha på hjelm under lek i barnehagen er å dra det litt vel langt.

De kan ikke klatre i trær, fordi de nederste greinene er kappet av. Under huska kan de kun falle på støt sikker sand, og når du skal ut og ake får de hjelm på hodet. Barn og unge får stadig flere sikkerhetstiltak rundt seg, hver eneste dag.

Overbeskyttede barn kan ende opp med angst. Forskning tyder på at så er tilfellet.

Det farligste ved å overbeskytte barn, er at de ikke lærer seg å håndtere risiko senere i livet. Dette er noe ungene må lære. Hvor høyt du kan hoppe fra et tre uten å skade deg finner du bare ut av ved å klatre i trær. Og det er bare ved å være ute i trafikken at man lærer at biler er farlige. Hjelm hører ikke hjemme i normal lek i barnehagen. Barn skal være i nærkontakt med omgivelsene, de skal kjenne at isen er hard og glatt. Det er en viktig del av erfaringene som barna skal gjøre Man må bare akseptere at noen ganger faller et barn og brekker en arm eller en fot. Armen eller foten vil jo leges, uten at det blir alvorlige senskader av det. Sånn er det i det fleste tilfellene.

Det å oppleve skrekkblandet fryd er en viktig del av barndommen. Hvis de skal bli i stand til å vurdere hva som er farlig, og bli i stand til å takle risiko senere i livet, må de nærme seg risikoen. Samtidig er det viktig at barna opplever mestringsfølelsen.

Jeg vokste opp på '60-tallet på Sula. Vi hadde IKKE hjelm, og det er jo et guds under at vi vokste opp! Og det var en del C-momenter vi utførte, som i dag hadde blitt karakterisert som risikosport! Sannsynligvis hadde våre foreldre blitt straffeforfulgt på grunn av barnemishandling, og vi hadde sikkert blitt sendt på ett eller annet barnehjem.

Jeg kan nevne at når det ble storm (det var det rett som det var på Sula), så pleide vi å utfordre naturkreftene «oppå Sulshaugen» ved fyret. Det hendte titt og ofte at vi fikk vel mye luft under vingene, slik at vi mistet kontakten med moder jord! Men vi fikk bestandig bakkekontakt igjen. Det var vel ikke akkurat telemarksnedslag bestandig, og det ble behov for en og annen plasterlappen også, eller et plaster på såret som det heter.

Men som ved et guds under overlevde vi luftseilasen. Og det til og med uten HJELM!

Vi fant på det meste selv. Hadde over hodet ikke behov for noen «aktivitetsleder som skulle gjøre alt etter boka».

Ja, ja sånn var det da unger fikk være unger, uten at de fikk alle slags aktiviteter tredd ned over en hjelm!

Ulmar Timannsvik

