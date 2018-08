- Må bidra til mere plastrydding på Frøya

Meninger

Mausund feltstasjon har ikke mer penger igjen til å rydde plastavfall på Frøya. Derfor har ryddeaksjonen blitt avsluttet for i år. Ryddemannskapene har pakket sammen for i år selv om det fortsatt er enorme mengder avfall igjen.

På kaien på Mausund lå de hvite sekkene fulle av plastavfall, plukket på øyene i Frøya denne sommeren. Mye er resultat av gamle synder, og det aller meste kommer fra fiskeindustrien i Europa. Nå er det er slutt på penger, men fortsatt ligger det enorme mengder plastavfall igjen.

Det ble satt av for lite penger til å fjerne den marine forsøplingen Til sammen har de samlet inn vel tusen kubikk med avfall de to siste årene. Dette er søppel som i flere tiår har havnet på sjøen fra store deler av Europa og endt på land på trøndelagskysten.

Kystrenovatørene og andre frivillige har gjort en iherdig innsats og samlet inn kolossale mengder plast og annet avfall utenfor Frøya, gjennom Mausund feltstasjons prosjekt "Marint søppel".

På grunn av havstrømmene er dette en av de områdene som er hardest rammet av marin forsøpling i Midt-Norge. Det flyter rett og slett av plast og andre miljøgifter i fjæresteinene utenfor Frøya. Prosjektet fikk 2,8 mill. kroner av Miljødirektoratet i 2017. I år fikk de tildelt 2 mill. kroner. Det er nesten en million kroner mindre å rutte med, men de har siden mars nesten plukket tilnærmet den samme mengden søppel som det første året de fikk støtte.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag vil jeg løfte denne saken opp i fylkestinget som interpellasjon. Trøndelag Fylkesting må bidra med rikelige midler for å opprettholde permanent virksomhet i samarbeid med Frøya kommune, næringslivet og ikke minst miljødirektoratet. Det er svært uheldig at man mister fagkompetansen pga. at virksomheten legges ned i perioder pga. pengemangel.

Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.

Per Ervik, vara for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.