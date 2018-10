- Høyre kjemper fortsatt for gjennomgående søskenmoderasjon for barnehage og SFO!

Meninger

Torsdag skal gebyrregulativet for Frøya kommune for 2019 behandles i hovedutvalg for drift. Deretter skal saken til kommunestyret. Gebyrregulativet danner grunnlaget for beregning av kommunens inntekter neste år. Med tanke på barnehage og SFO sier saken følgende:

Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter forSFO vedtatt i KST 03.05.2018 i sak 51/18.

Kort sagt vil dette si at rådmannen igjen innstiller på at det ikke skal innføres gjennomgående søskenmoderasjon mellom barnehage og skole. Frøya Høyre har fremmet dette som forslag i gjentatte politiske behandlinger det siste året, både i hovedutvalg for drift og i kommunestyret. Borgerlig side støtter forslaget, men vi har hver gang blitt nedstemt av Arbeiderpartiet og SV. Eneste motargumentet vi har fått er at man ikke ønsker å støtte noe en ikke har behov for selv.

Frøya Høyre mener at å støtte barnefamilier er en av kommunens kjerneoppgaver. Vi vet at Frøyasamfunnet trenger at alle foreldre er ute i arbeid, samtidig som at barna har ett trygt og godt oppholdstilbud. Gjennomgående søskenmoderasjon kan bidra til at flere kan velge dette. Småbarnsfamilier er i en av livets tøffeste livsfaser økonomisk og fortjener enhver støtte Frøya kommune har mulighet til å gi. Dette er en av de tingene Høyre mener bør prioriteres i den økonomisk gunstige situasjonen kommunen er inne i.

Vi håper Arbeiderpartiet og SV vil være like positive til dette som å støtte kulturhuset med en økning av 1,5 millioner i driftsutgifter årlig. Vi kommer til å fortsette å fremme dette forslaget ved enhver anledning. Frøya Høyre gjentar; dette er god familiepolitikk, god integreringspolitikk og god likestillingspolitikk.

mvh Kristin Strømskag

Leder Frøya Høyre

Hovedutvalg for drift