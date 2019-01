Meninger

Vindmøllene på Frøya - rasering av regnskogen i Amazonas

For å ha det på det rene; så jeg helt i mot at det skal bygges en såkalt «Vindmøllepark» på Frøya! Hvilken «skøyer» som har fått det for seg at dette skal bli en «park», vites ikke, men etter all sannsynlighet er det et slips med en byråkrat oppi. Jeg tror neppe det er mange frøyværinger som legger søndagsturen dit!

I 2004 ble det plantet 24 stålpalmer i «Hitra Vindpark» på Eldsfjellet, vel 300 m.o.h. Legg merke til at ordet «mølle» ble utelatt fra utbyggerens side. Det høres vel bedre ut med vindpark.

Jeg tror størsteparten av Hitras innbyggere var i mot dette prosjektet fra første stund. Så vidt meg bekjent har ikke innbyggerne få billigere strøm på grunn av raseringen av Hitras fineste tur område.

De eneste jeg kan tenke meg som har fått litt nytte disse stålkolossene er fiskerne på Sula. Ja, du leste riktig!

I havet utenfor Sula ligger det en fiske grunne som heter «Eldsflua», eller «Æsjflua» som fiskerne sier. For øvrig sier de også «Æsjfjellet» også. Når disse vindmøllene ble reist opp på Eldsfjellet, ble det mye lettere å finne «mea» som tilsa at du var på rett sted. Vindmøllene på Eldsfjellet sees veldig godt fra Sula.

Men det er en annen sak..

Vindmølleparken på Frøya har vært mye i lokale medier i det siste, og det er helt forståelig. Jeg forstår veldig godt de som er imot det store inngrepet i naturen på Frøya. I tillegg blir det ikke akkurat en estisk nytelse å beskuet disse «stålpalmene».

Som jeg skrev tidligere så er jeg imot dette prosjektet.

Før aksjonsgruppa gjør vindmøllene til et legitimt mål for et terroranslag (ikke bokstavelig ment), kan det kanskje være interessant å sette dette i et større perspektiv (med fare for at også undertegnende og blir et terrormål). ;

Ifølge ordfører Flåmo er det omlag 5000 innbyggere på Frøya.

Det er vel strengt tatt ingen av de som blir fysisk eller mister sitt eksistensgrunnlag på grunn av denne vindmølleparken.

Amazonas er hjemmet til over 30 millioner mennesker, som er seks ganger så mange som bor i Norge. 1,6 millioner av disse er indianere og de fordeler seg over mer enn 400 forskjellige urfolksgrupper.

Det har tatt mennesker drøyt 60 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år å bygge opp. Når regnskogen ødelegges er konsekvensene svært alvorlige og uopprettelige:

- Unike dyr og planter forsvinner for alltid

- Mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom

- Verden blir varmere og været mer ustabilt

- Mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i forbindelse med avskoging.

-Dersom man fratar folk tilgang til de ressursene de har levd av i generasjoner, er det brudd på deres menneskerettigheter. Som en følge at dette, kan i ytterste konsekvens store grupper av urbefolkningen gå til grunne.

Vi begynte å spise oss inn i skogen samtidig som Sør-Amerikas moderne stater vokste fram. Siden 1950-tallet er 18 prosent av Amazonas’ opprinnelige størrelse helt avskoget og opp til 50 prosent er delvis ødelagt. Dette skyldes i hovedsak:

- Et behov for større områder for landbruk og kvegdrift

- Olje- og gassutvinning

- Gruve- og tømmerdrift

- Ulike infrastrukturprosjekter

Amazonas strekker seg over 5,5 millioner kvadratkilometer et område langt større enn EU. Alle tall som beskriver Amazonas vitner om et helt unikt område på kloden vår.

Regnskogen er på mange måter liv givende og binder svært mye karbondioksid. Samtidig skyldes 20 prosent av de menneskeskapte klimagassene ødeleggelse av regnskogen. Mellom 50 og 80 prosent av alle jordas arter finnes der, men 137 dyrearter utryddes i døgnet, og et areal tilsvarende en fotballbane forsvinner hvert andre sekund.

Indianere har levd i pakt med naturen her i uminnelige tider, men nå trues regnskogen av utryddelse på grunn av at den brennes og hugges ned.

Det har tatt mennesker drøyt 60 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år å bygge opp. Når regnskogen ødelegges er konsekvensene svært alvorlige og uopprettelige.

- Milliardutbytte etter ødeleggelse av regnskog.

Norge gir milliarder til verning av regnskog, men tjener langt mer på aksjeutbytte fra virksomhet som er med på å ødelegge regnskogen. Siden 2006 har Norge betalt inn 8,3 milliarder kroner til vern av regnskog i Brasil. Samtidig håver Norge inn enda flere milliarder på virksomhet som baserer seg på nedhugging av den samme regnskogen

Den norske befolkningen har også kunnet nyte godt av aksjeutbytte fra Hydro gjennom Folketrygdfondets eierandel i selskapet. Til sammen har dette gitt nesten 1,5 milliard kroner i statskassa.

Aksjeutbyttet på 13 milliarder kroner overgår dermed med god margin de 8,3 milliardene som Norge så langt har gitt til å verne regnskogen i Brasil. Dette er en dobbeltmoral som er helt forkastelig!

Fru Solberg, også kalt Erna, altså vår statminister, kom med følgende innlegg;

«Amazonas-regnskogen er verdens aller viktigste lunge. Utrolig viktig i kampen mot klimaendringene». ( ERNA SOLBERGS FACEBOOK-SIDE, APRIL 2018 )

Mye tyder på det!

Til slutt; Inngrepet i naturen på Frøya er jeg helt i mot! Men det blir bare en promille i raseringen av regnskogen. De som bor der blir behandlet helt uten medmenneskelighet og respekt!

Det er vi mennesker som er den største trusselen mot videre eksistens på moder jord!

Jeg håper så mange som mulig har forståelse for dette perspektivet. Og igjen, jeg ønsker absolutt ikke denne hersens vindmølleparken velkommen til Frøya! Måtte det gå den riktig ille her i livet!

(Kilder som er brukt til faktaopplysninger; Nrk.no,Regnskogfondet og Aftenposten).

Ulmar Timannsvik