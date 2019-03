Meninger

Gratulerer med dagen, dere som tar vare på tannhelsen vår!

20. mars er verdens tannhelsedag og Fagforbundet har valgt å gjøre denne dagen også til tannhelsesekretærens dag. Vi sender en hilsen til våre medlemmer som er tannhelsesekretærer og deres kollegaer som er tannleger, tannpleiere, og tannteknikere. Takk for at dere hver dag hjelper tusenvis av mennesker med å ta vare på tennene.

God tannhelse er også god folkehelse. Å ha en frisk munn dreier seg om mye mer enn å ha en pent utseende. Dårlig munnhelse øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. Også vår psykiske helse er sterkt påvirket av hvordan det står til i munnen - og omvendt. Tanntap og dårlige tenner kan gi store psykiske belastninger og sosial angst.

Tenner må inn i egenandelsordningen

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Tannhelsetjenesten som helsetjeneste er i en særstilling i Norge. Mens andre helsetjenester er universelle og finansieres over offentlige budsjetter eller gjennom full eller delvis refundering fra folketrygden, gjelder ikke dette for tannhelsetjenesten. Det bidrar til at det for mange er lommeboka som avgjør om de kan ivareta egen tannhelse. Vi kan på ingen måte akseptere at ikke alle skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp.

Fagforbundet arbeider derfor for at tannhelse skal inn under egenandelsordningen. I en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Fagforbundet Ung, sier hele 8 av 10 nordmenn at de er villige til å betale mer skatt for å få billigere tannhelse.

Fylkeskommunen bør fortsatt ha ansvaret for tennene våre

I forbindelse med kommunereformen, har regjeringen prøvd å fremme forslag om å overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. I dag har vi en velfungerende offentlig tannhelsetjeneste som gir et enhetlig tilbud uavhengig av kommuneøkonomi. Det er etablert gode faglige miljøer og investert betydelig penger i store klinikker som betjener pasienter også utenfor kommunen der de bor.

Fagforbundet vil fortsette å forsvare at den offentlige tannhelsetjenesten blir å finne som en fylkeskommunal tjeneste.

Gratulerer med dagen til alle tannhelsesekretærer og takk for innsatsen dere gjør for vår gode folkehelse!

Fagforbundet Trøndelag

v/leder i Yrkesseksjon helse og sosial, Grete Mosand