Meninger

Hvorfor Pensjonistpartiet? Var en kommentar jeg fikk, da jeg spurte om vedkommende kunne tenke seg å stå på lista vår. Og han tilføyde, hvordan kan et parti som henvender seg til en så snever målgruppe regne med å få nok stemmer til å komme inn i kommunestyret? Dessuten sa han, så stiller jeg meg ikke til disposisjon for et parti jeg ikke vet hva står for.

Han hadde kanskje et poeng i den siste kommentaren han kom med, hvis man tenker på hvordan tradisjonelle partier er organisert. Pensjonistpartiet derimot, er ikke organisert på samme måte, da det er et tverrpolitisk parti som ikke er basert på en sosialistisk, konservativ eller liberalistisk ideologi.

Pensjonistpartiets idegrunnlag

Pensjonistpartiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle. Partiet vil arbeide for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon. Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyre.

Dette betyr at Pensjonistpartiet vil representere hele folket, og henvender seg ikke til en ”snever målgruppe” som spørsmålsstilleren sa. Min påstand er at det passer bedre på de tradisjonelle partiene. I tillegg stiller våre representanter mer fritt til å stemme etter egen overbevisning, da de ikke er bundet opp i et prinsipprogram.

Initiativtaker for dannelse

av Pensjonistpartiet på Frøya

Arild Margido Johansen