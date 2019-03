- Vindmøller, Frøyanaturen og klimaendringer. Kan hende det gjelder å redde vår jord.

Meninger

Vindmøller er en gladsak. Gladsak for vår fremtid. Våre barns fremtid. Og klimaet. Vi burde egentlig juble over å få være med å bidra med fornybar energi.

Nå skal vi, innbyggerne på Frøya, igjen ha en folkeavstemning om vindmøller.

I en tid der verden skriker etter fornybar energi. Skoleungdom over hele Europa er fortvilet over vårt forbruk av fossilt brennstoff som kull, olje og gass. Med dette ødelegger vi den verden vi kjenner. Og det vil sende millioner av mennesker ut på flukt, som klimaflyktninger.

Hele arter med dyr dør ut. Det blir mer ekstremvær, med store tørkeperioder og ørkenutbredelse. Havstigning, som ødelegger mange små øystater. Oppvarming av havet, noe som kan føre til at hele fiskestammer flytter gyteområde, eller dør ut. CO₂-forurensing av havet, som fører til at alle skalldyr får problemer med å danne skall, – og etter hvert ikke kan danne skall. Og mange flere endringer.

Ikke engang i fremtiden. Dette skjer nå. Mens jeg skriver dette.

Landskapet på Frøya, og kysten av Midt-Norge er godt egnet til å produsere energi med vindmøller. Her kan det produseres elektrisk kraft billigere enn i resten av Europa.

Det er et mål for fremtiden at det skal produseres fornybar elektrisk kraft, over hele verden. I alle land. Og så billig at alle skal ha råd til den. Det trenger vi hvis vi ønsker å bevare jordkloden slik vi kjenner den i dag.

I Øyrekka, utenfor Frøya, mellom Sula og Mausund, er det ett stort område som kan utnyttes til vindmøller. Grunne havområder, og små holmer og skjær. Her vil de være til liten ulempe for størstedelen av Trøndelags og Norges befolkning.

Midt-Norge er også godt egnet til produksjon av laks. For å sammenligne. Da er det naturlig at en stor del av Europas behov for laks produseres her.

Laksefarmene er ikke alltid like vakre å se på. De bråker, og er for mange av innbyggerne, stygge å se på. Mange som har dem i sin nærhet til hus eller hytter synes de er et forstyrrende element. Men verden trenger sunn mat, som produseres med lite fotavtrykk av klimagasser, og spesielt CO₂. Da blir det logisk at vi fortsetter produksjonen av laks i Frøya og i Midt-Norge. Fordi at dette en bærekraftige måten å produsere laks på.

Når det gjelder vindmøller så er det på samme måte. Noen synes de er stygge, at de bråker og suser. Samt at de ødelegger naturopplevelser. MEN …

Verden trenger mer, MYR MERE, fornybar energi.

Om noen år skal nesten alle biler, busser, båter og fly kjøre på fornybar energi. Da må energien og infrastrukturen til den være ferdig utbygd. Alle mennesker skal ha tilgang til billig fornybar energi. Bare slik kan vår egen fremtid reddes.

Produksjon av vindkraft bør foregå der det kan produseres mye på et lite område. På samme måte som vi gjør med laksen.

Vi på Frøya bør være stolte over at vi kan bidra til å skaffe god å næringsrik mat fra havet til Europa, og resten av verden. Vi bør også være stolte over at vi kan skaffe god, ren og fornybar energi til oss selv, og til andre.

Lykke til med folkeavstemningen, og må alle ta egne standpunkt.

Gustav Gjevik