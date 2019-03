- Svart røyk fra oppdrettsindustrien

Meninger

Ufattelig avkastning fra oppdrettsindustrien og oppdrettsmilliardærer på løpende bånd gir selvsagt grobunn for misunnelse. Er superprofitten urettferdig overfor samfunnet?

Dette spiller Sjømat Norge på når administrerende direktør Geir Ystmark uttaler seg mot forslaget om innføring av grunnrenteskatt på industriens bruk av fjorder og havområder i Adressa/NTB 6.mars.

Men, den største urettferdighet her er ikke god avkastning, men premissene for den. Ystmark og oppdrettsnæringen er fartsblinde og eier verken gangsyn eller vilje til å forstå konsekvensene av deres avtrykk på uvurderlige økosystemer. De mener visst at vannet i fjordene er kun død masse egnet som industriarena, med gratis dumping av kloakk og gift. – Jeg ser ikke noen objektiv grunn til at laksenæringens bruk av sjøvann skal skattlegges på en annen måte enn en eiendom med utsikt, sier Ystmark.

Hadde havet vært luft og utsikt, ville det stått svart røyk og råtten lukt fra oppdrettsindustrien. Tallene som beskriver utslipp fra åpne oppdrettsmerder er like vanvittige som den økonomiske inntjeningen. Kloakk tilsvarende 20 millioner innbyggere, 26 000 tonn hydrogenperoksid, mange tusen kg benzuroner og andre sterke legemidler mot lakselus og over 1000 tonn kobber mot pågroing av merder (Havforskningsinstituttet 2017).

Rekedøden langs kysten har blitt et velkjent symptom på konsekvensene av åpen oppdrettsindustri og restriksjonsfrie utslipp. Den dødelige effekten av selv svært fortynnet hydrogenperoksid på krepsdyr, en av de viktigste næringskilder for nesten all fisk, er vel dokumentert. Hadde tilsvarende skjedd i landbruket, ville bønder blitt sperret inne og mistet konsesjonene.

Lobbyistene fra Sjømat Norge og fiskeriministre med tunge eierinteresser innen oppdrett taler rørende om at "oppdrettslaks fra havet" metter en voksende verdensbefolkning. U-etikken i dette kunne ikke vært mer innlysende. Gode tider for oppdrettsindustrien er prisgitt gratis nedhugging av regnskog for dyrking av billige soyabønner, areal som kunne gitt verden mange ganger mer mat gjennom dyrkning av menneskeføde enn som åkerland for dyrefôr.

En lang reise venter soyaproteinene, til Trøndelagskysten og så 90% eksport, mest med fly, rundt kloden igjen, til fjerne land. Som kjent er ikke internasjonal flytrafikk med på noen land sine klimaregnskap.

Når laksefôr sprøytes over merdene drar det med plastpartikler fra fôringsrør. Spillfôr havner på bunnen sammen med konsentrerte ekskrementer og forsurer økosystemene. 50 millioner individer årlig dør under oppveksten. 'Svinn' i følge oppdrettsnæringen, dyremishandling og vannskjøtsel i følge veterinærer-spesialister. Laks som ikke dør eller slaktes, rømmer og ødelegger de unike vill-laks-stammene i fjorder og vassdrag.

Det er ufattelig at dette tillates når bærekraft er viktigere enn noensinne. Oppdrettsindustrien kan beholde sine blodpenger, men verdens naturarv, klima og naturlige matressurser i havet bør de ikke få klusse mer med.

For Havet,

Daniel Bergum