Vindkraft? Nei takk!

Meninger

For oss som er opptatt av naturopplevelser og har vandret mye i fjell og utmarksområder kan virkelig ikke forstå behovet for vindmøller- vindmølleparker. NVE og dagens regjering legger opp til å omdanne fantastiske naturområder til industri, en kraftindustri som det kan stilles spørsmål om det er et faktisk behov eller skapt ved å stimulere til økt forbruk.

Hva med levetiden på vindmøller og etterbruken? Hva blir til slutt miljøgevinsten?

Om vi alle bidrar til et mer miljø og klimarettet tiltak med å forbruke mindre strøm i husholdningen, i det offentlige rom, benytte bil i enda mindre grad (også el-bil), bruke offentlig transport i enda større grad, investere ytterligere i den mulighet som finnes med eksisterende vannkraft samt å stimulere til tiltak med å benytte solenergi på mye mer effektiv måte så kunne vi i fellesskap komme veldig langt.

Istedenfor å fortsette å stimulere til økt forbruk bør dagens regjering være sitt ansvar bevisst og virkelig se på helseeffekten ved naturopplevelser og den verdi det gir for samfunnet i sin helhet. Er det for mange passive beslutningstakere (politikere) eller hva er det som gjør at NVE kan fortsette som de gjør?

Jeg støtter DNT sin kamp for å verne unike naturområder og vil rose aksjonistene samt Frøya kommunestyre for sitt vedtak (april 2019), selv etter hardt press, om øyeblikkelig stans i alle arbeider som gjelder planlagt vindmøllepark på Frøya.

Og vil samtidig oppfordre kommende kommunepolitikere til å stå imot økonomisk press og verne naturområder for fremtiden, om det så er i Østfold, på Frøya eller andre steder i landet. Og la oss slippe statlig overstyring som vi dessverre har altfor mange (dårlige) eksempler på.

La oss beholde Norges unike naturområder med å slippe å både se og høre lyden fra vindmøllene. Og så får vi håpe på at det kommer flere verneplaner som vil regulere unødig inngrep.

Tillater meg å benytte et dikt av Hans Børli; SOM HAVET: Denne fjerne store tonen djupt inne i mitt karrige innlandshjerte. Som havet hørt gjennom det fattige suset av storgraset på ei myr langt innpå heiene.

Med hilsen

Aksel Reeno Simenstad, Tomter (Østfold) / Måsøyvalen (Frøya)