- Frøya SV foreslår å selge kommunens Trønderenergiaksjer

Meninger

Vi i Frøya SV har i flere uker jobbet med å finne ut om det er muligheter for kommunen å selge seg ut av Trønderenergi (TE).

Vi kommer med et forslag til kommunestyre etter høstens valg for å få solgt disse aksjene.

Vi synes det blir helt feil at Frøya kommune er medeier i et selskap som jobber mot både befolkningen og kommunen.

Vi synes måten TE har håndtert utbyggingen på Frøya er sterkt kritikkverdig, både når det gjelder hensynet til Frøyværingene og naturen på øya vår.

Vi synes derfor at det riktige er å selge disse aksjene og fordele pengene på en klok måte slik at de kommer Frøyas befolkning til gode.

Vi har vært i kontakt med kommunens økonomiavdeling og snakket med uavhengige økonomer for å finne ut om våre tall er riktige og om et salg er praktisk mulig.

Frøya kommune sine a-aksjer er i dag verd ca 150 000 000 kr. Dette er en eierandel på 2.24 %, som gir oss en årlig avkastning på 2-3 millioner kroner.

Vi i Frøya SV tror at på grunn av den synkende tilliten både i befolkningen og blant investorer som TE har pådratt seg, kommer avkastningen på aksjene til å synke i årene som kommer.

Det kan nevnes at overskuddet i TE de siste årene ser ut til å komme av salg av ikke kjernevirksomheter, og ikke netto produksjon.

Nå er det i følge konserndirektør i TE Ståle Gjerdsvold igjen tid for å sette seg ved forhandlingsbordet. Han har tidligere uttalt i media at kommunens vedtak er skyld i at aksjonisten på Frøya har fått håp og derfor ikke har gitt seg i Nessadalen. Han gir mange som ikke ønsker vindkraftverk på Frøya håp. Jeg hadde håpet at det denne gangen skulle det være en seriøs invitasjon til forhandlinger, og ikke som under tidligere forhandlinger med Statverk München (SWM), usannsynlige summer og betingelser.

Når jeg nå leser i Adresseavisa i dag 18. august hvilke betingelser Stadtverk München stiller for å legge ned arbeidet i Nessadalen, forstår jeg at dette nye håpet nærmest er knust.

Aksjonsgruppa Nei til vindkraft sine samarbeidspartnere og advokater har tidligere vært i forhandlinger med SWM, hvor det samme kravet ble lagt frem.

Vi i Frøya SV ser derfor ingen annen utvei enn å selge kommunens aksjepost i TE.

Noe av disse pengene ser vi oss nødt til å sette av på konto for å sikre at vindturbinene om 25 år, hvis de skulle bli montert, blir demontert og at naturen blir tilbakeført slik den var. Kontrakten Frøya kommune har med utbyggeren er på dette området veldig dårlig. Først etter 12 år skal utbygger begynne å sette av penger til dette arbeidet. Når man ser på andre vindkraftutbygginger feks på Smøla og i Tyskland ser vi en stor risiko for at tilbakeføring aldri blir gjennomført av utbygger.

Resten av pengene bør vi sette av i et investeringsfond og bruke det til gode tiltak i framtida.

Godt Valg

Mvh

Eskil Sandvik

1. Kandidat Frøya SV