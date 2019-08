Eldrerådene i kommunene

Meninger

Fra 1. januar 2020 er eldrerådene hjemlet i kommuneloven og er et kommunalt organ på lik linje med de øvrige kommunale nemnder og råd. Det er vedtatt en ny forskrift om eldrerådenes virksomhet, og nå arbeider Kommunal-og moderingseringsdepartementet med en veileder for eldrerådene.

Eldrerådene skal gies anledning til å utale seg om alle saker i kommunen som gjelder eldre. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget foreligge for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen slik at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av sakene.

Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Dette betyr at eldrerådene har visse muligheter til å påvirke utviklingene i den enkelte kommune på en positiv måte for eldre.

Pensjonistpartiet ser frem til et godt samarbeide med eldrerådet og at vi sammen skal ivareta de eldres rettigheter.

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra