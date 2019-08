Vi må ikke ta havnæringene for gitt

Meninger

Tirsdag åpnet Aqua Nor i Trondheim. Verdens største messe for havbruk. Aktører fra hele verden kommer for å møtes, inngå kontrakter og søke ny kunnskap hos hverandre. Aqua Nor befester Trondheim og Trøndelag som et av tyngdepunktene innen havbruk, og gir ikke minst SINTEF en nøkkelposisjon som kunnskapsleverandør til næringen.

Havbruket gir Norge og Trøndelag en enorm verdiskaping, eksportinntekter og sikrer samtidig bosetting langs kysten og store forskningsmidler til miljøene i Trøndelag.

Men vi kan ikke ta næringen for gitt. Det er ikke lenger enn et par måneder siden at Høyre i Trondheim stemte for å avlyse årets Aqua Nor. Samtidig tar ledende politikere i Senterpartiet i regionen til orde for å si opp EØS-avtalen og dermed stanse markedsadgangen for norsk laks til Europa, samt strupe tilgangen til sårt tiltrengt arbeidskraft på kysten.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

I tillegg til å kaste Norge og norsk næringsliv ut i det kaoset vi nå ser etter Brexit i Storbritannia, vil en et norsk «Brexit» fra EØS, ramme universitetene og SINTEF tungt. Bare NTNU og SINTEF har alene hentet 2,1 mrd kroner fra Horizon 2020, som er en del av EØS-avtalen.

Denne uka skal vi igjen få oppleve Trondheim stappfull av folk fra lønnsomme kystnæringer. Vi må ikke ta næringene for gitt. Det bør både næringen, media, FoU-sektoren og vi politikerne legge oss på minne.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører (Ap)

Trøndelag