Kommunelegen bekymret over hva vindkraftsaken gjør med lokalsamfunnet

Meninger

ØYA og bekymringer omkring hva vindkraftsaken gjør med lokalsamfunnet

I mai i år kom jeg med mine betraktninger omkring den debatten som foregikk allerede da, og om bekymringer omkring hvordan vi snakker om og til hverandre. Min bekymring har ikke blitt mindre, men eskalerer heller, når jeg får informasjon om hvordan frøyværinger- både i og utenfor aksjonsgruppen, politikere, besøkende og ikke minst personell i berørte bedrifter i forhold til vindkraftutbyggingen, opplever sin hverdag.

Hvem sitter så på sannheten når det gjelder mobbing og hets? Jo, et greit prinsipp er at det er den som opplever seg hetset, krenket eller mobbet som definerer det. Ikke hva senderen egentlig har ment eller trodd han eller hun har formidlet. Det må vi ta på alvor, uansett hvilken side man sympatiserer med. Det er hjemlet i en av de sterkeste paragrafene i Opplæringsloven, §9a, og som vi etter beste evne forsøker å lære barn og unge i Frøya kommune.

Som politiker eller medlem/sympatisør av en aksjonsgruppe, uavhengig av hvilken side du personlig er på i selve saken, er det påregnelig at man kommer opp i «heftige» diskusjoner eller ordvekslingerdet være seg ansikt til ansikt eller i sosiale medier. Her er det en kalkulert risiko for at det kan hagle sterke meninger og harde ord. Her kan du velge om du ønsker å være tilstede i Nessadalen- eller ikke.

MEN- uansett hvilke arenaer du velger å være på, skal det ikke være nødvendig å oppleve at mennesker ikke greier å skille sak og person. Særlig i en sak som du som aksjonist på ja eller neisiden, politiker eller som ansatt i kommuneadministrasjon forholder deg til et lovlig fattet vedtak, som du etter beste evne forsøker å opptre ryddig i forhold til.

Som personell i en bedrift som skal utføre et oppdrag, har du ikke et valg om du skal, eller ikke skal, være til stede i Nessadalen. Du har et oppdrag å utføre for din arbeidsgiver – uavhengig av om du er for eller imot vindkraft.

DA- skal det ikke være nødvendig å måtte søke hjelp hos helsevesenet fordi du opplever trakassering eller utrygt arbeidsmiljø. Det skal ikke være nødvendig for en entreprenør å rullere på sine mannskaper fordi det er for utfordrende å stå i trykket i Nessadalen.

Hvem har så «rett» til å påta seg «offer» -rollen i en slik situasjon? De som får vindmøllene i sitt nærområde? Frøyværingen? Politikere? Aksjonister? Jeg registrerer at noen stiller spørsmålstegn til at ansatte i Søbstad og Trønder-Energi fremstår som ofre. Etter min oppfatning er det soleklart at det er nettopp de som har størst grunn til å kjenne på dette – de er satt i en situasjon de slett ikke har valgt selv.

Det har vært reist flere spørsmål om når kriseteamet skal på banen. Denne situasjonen er ikke noe som ligger til kriseteamets mandat. Kommunen har likevel proaktivt åpnet for at de som har behov tar kontakt, og berørte er også oppfordret til å kontakte egen fastlege ved behov for det.

Fordi - dette er en situasjon alle frøyværinger må ta ansvar for! Dette er en situasjon hver enkelt frøyværing må ta innover seg – og se betydningen av å være menneske, medmenneske og ikke minst være mot andre som vi ønsker at andre skal være mot oss! Oppføre oss som folk – vise barn og unge på Frøya at

JA- frøyværingen «står hainn av» og kjemper for det vi tror på!

Men NEI- vi tråkker ikke på hverandre og bryter ikke hverandre ned på veien mot det vi tror på, men gjør det med integritet, stolthet for øya vår og med et ettermæle som vi kan stå for, også for generasjoner etter oss! Uansett hvilken «side» vi er på!

Og JA- vi skal til slutt stå samlet! Som sterke frøyværinger! Som et sterkt og godt lokalsamfunn som folk utenfra ønsker å ta del i og flytte til!

Det er dette ØYA-prosjektet handler om! Godt samspill og respekt for hverandre. Å bry seg og se hverandre – gjøre hverandre gode! Mange bekymrer seg for hva denne vindmøllesaken gjør med lokalsamfunnet og folket vårt. Jeg har sterk tro på at dette skal gå bra og at vi skal stå sterkere etter dette

MEN- det blir ikke slik av seg selv! Da må alle ønske det - ta seg i nakken og tenke over hvordan vi er mot hverandre! Da må ALLE ta på alvor at det er ALLES ansvar.

Mobbeombud Gitte Franck Sehm sa i sitt innlegg på ØYA-prosjektets Kick-Off, med hentydning til debatten som gikk i vindkraftsaken: «Det trengs ei hel øy for å oppdra en voksen». Akkurat nå, kan jeg ikke si meg mer enig.

Ingrid Kristiansen

Kommuneoverlege