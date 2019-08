Meninger

Jeg er stolt og glad for det som ble prestert i går, når Hitra for første gang var arrangør av rulleskiløp under Toppidrettsveka. Og da med rekorddeltakelse fra verdenseliten på både dame- og herresiden. Mange hundre frivillige og et stort og entusiastisk publikum var med på å gjøre dette til kanskje tidenes idrettsarrangement på Hitra. Og det skjedde på en slik måte at vi samtidig fikk vist fram store deler av kommunen og vår vakre natur.

Langs hele løypa var det mobilisert. Og innbyggerne og alle frivillige viste kreativitet og deltakelse som overgikk alles forventninger. Til alle: Tusen, tusen, hjertelig takk! Dere bidro til en sterk søknad for et nytt arrangement neste år.

Det kunne vært fristende å nevne noen spesielt, men jeg ber om forståelse for at jeg føler det blir feil. Dermed; ingen nevnt, men ingen glemt.

Jeg synes det hele bekreftet hvor viktig det er å gjøre noe i lag. Sjelden har jeg sett så mange glade og blide ansikter. Så synlig stolte. Jeg tror dette var en sterk bekreftelse på at alt blir så mye artigere og bedre, når vi spleiser kreftene. Når man blir en del av flokken og fellesskapet som vil det beste. Enten man er frivillig, sponsor eller «bare» aktivt deltakende publikummer. Ekstra artig var det at gode naboer fra både Aure, Snillfjord og Frøya var med å tok et tak. La meg våge en ekstra takk til dere!

Men igjen, til absolutt alle som deltok på en eller annen måte: Tusen, tusen, hjertelig takk!

Ordfører Ole L Haugen