Meninger

Disse partiene har flagget uavhengighet, og klart nei til vindkraftstandpunkt før lokalvalget på Frøya: Rødt, Sp, SV og Mdg! Det lover bra!

Foruten disse partiene må vi minne om følgende: Frp v/Aleksander Søreng & Co; Venstre v/Arvid Hammernes & Co og Høyre v/Remy Strømskag & Co, har alle sammen stått på sammen med aksjonistene for å stoppe vindkraftutbygging.

Dette skal vi aldri glemme!

Vårt håp er at mange av alle disse partiene, og eventuelt sammen med ett nytt parti, Pensjonistene, kan være med å føre denne kampen videre i et nytt kommunestyre!

Håper det blir en spennende og utradisjonell sammensetning av partier, på tvers av tradisjonelle blokker.

Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag