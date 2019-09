«Motvind» har inntatt arenaen – Vi ønsker henne velkommen

Meninger

Broilerne innen politikk og finans blir aldri mette! Om det dreier seg om gjess, kylling, gjøkalver, laks eller kopplam i dress – de er alle et resultat av oljealder og oljefond – og de gnir landet inn med sitt evangelium: vekst, vekst og mere vekst – alt annet er sirumpa!

De later som de tilhører en søt sommerbris med sin dresserte retorikk, men, vi vet, at den flaue vinden kan variere i styrke og temperatur – fra isnende, bitende vind – til et illeluktende varmt rap, eller en gigafis!

Her må det en kvinne på banen! Hun feier inn på arenaen – med mandat fra sterke krigere fra hele landet, og hun møter broiler-raperne med retorikk som har funnet sin styrke i nordavind, sønnavind, austavind og vestavinnsrokk – Hun heter MOTVIND - En Folkeaksjon for alle motstandsgrupper i hele landet er i ferd med å reise seg mot et meningsløst sløsesamfunn! Nok er nok!

Dette har noen av oss ventet på i to tiår! Det er på tide! Endelig kan vi forene tanker, sorg, sinne og kunnskap om den ødeleggende vindkraftindustrien, og framstå som en stemme – når det trengs! Takk til initiativtakerne, takk av hjerte!

Nå skal vi smelte sammen vårt budskap om å skåne naturen for flere inngrep, med klimaopprør og klimabrøl. Vi skal avsløre falske klimaprofeter, og stille dem til ansvar for å ha ført folket inn på en blindvei i klimakampen. Politikerne må høre på de unge, og de som har levd lenge! Stopp løgnene for å opprettholde forbruk og økt vekst! Stopp destruering av dyrenes og plantenes leveområder for å produsere falske signaler på klimaløsninger!

Dere gjør alt det som ikke virker! Nå er det på tide å snakke sant – og handle ut fra det!

Nå blir det MOTVIND! - Stå på!

Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag