Meninger

Venstre og Arbeiderpartiet med skivebom

Det er kommunevalg på gang og da kommer det en del valgpost i postkassa. Jeg har stemt i over 20 år i den tro at partiene har gode og velargumenterte mål og meninger, men da jeg leste Venstre og Arbeiderpartiets valgløfter må jeg si jeg ble en smule sjokkert.

Disse to partiene går til valg med blant annet å kreve at det bygges ny bru i Knarrlagsundet, helst vest i sundet.

Hvordan kan dere kreve at det skal bygges ei bru når prosessen allerede er i gang?

Hvordan kan DERE la dere påvirke av en håndfull personer som kaller seg brualliansen?

Jeg kan opplyse dere litt om brualliansen, selv om dere sikkert allerede er opplyst så det holder da to av alliansens skapere står på Venstre sin liste.

Brualliansen ble som sagt skapt av en håndfull personer, skapt for å få fokus på bygging av ny bru i Knarrlagsundet. Det ble dannet en facebookgruppe der de fikk over 400 likes, eller tomler opp som det egentlig er. I ettertid har de endret noe av kampsaken til ikke bare å gjelde ny bru, men også flytte den vest i sundet, mest for egen vinnings skyld. Hvem i all verden har stemt frem disse til bygdas konger og ordførere..?

Det ble innkalt til et folkemøte om ny bru, kjempebra det. Men brualliansen står da fram på dette møte og sier de er 400 medlemmer, dette på grunnlaget av 400 tomler opp på facebook.

At DERE som parti sluker dette agnet synes jeg er slett arbeid.

Lanserer helt ny bru-løsning over Knarrlagsundet Brualliansen mener de har funnet bru-alternativet som kan løse alle trafikkproblemene gjennom Knarrlagsundet.

Venstre står også på stand og påstår at alle i lokalsamfunnet vil ha ny bru vest, nok et brullianseagn som er slukt.Hvordan i huleste kan dere si noe sånt?

Har dere hatt ei meningsmåling?

Ny bru vest vil kanskje bety slutten på butikken.

Flere husstander får ei bru rett ved huset sitt, kanskje til og med over, meg inkludert.

Det blir store inngrep i naturen.

Min oppfatning av denne saken er at folk flest vil ha ny bru, ny bru så fort som mulig og ny bru ved der den står i dag.

Når DERE som parti legger sånt i valgprogrammet deres, vær så snill å sjekke fakta i stedet for å høre på kollegaer og ta det for god fisk.

Hverken Arbeiderpartiet eller Venstre får min stemme i år.

Rune Akseth