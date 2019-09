- Felles innsats for opprydding

Meninger

Havet er og har alltid vært Frøyasamfunnets største ressurs. Det har gitt mat på fatet og grunnlag for bosetting. Fra gammelt av var fisket viktigste næringsvei, og kombinasjonsbruk med småbruk og fiske var den vanlige levemåten. Så gjorde havbruket sitt inntok på 70-tallet. I dag er Frøya landets fremste havbrukskommune og fortsatt er kommunen en betydelig fiskerikommune, og med Mausund som ett av de største fiskeværene i Midt-Norge.

Det er derfor skremmende å se mengdene av søppel som befinner seg i havet og langs strendene her ute, og da spesielt plasten. Det er nok ikke tilfeldig at det er krefter i Mausundsamfunnet som for alvor har grepet fatt i utfordringene. Gjennom Mausund Feltstasjon er det gjort en enorm opprydningsinnsats for å fjerne plast fra strendene – en innsats som er lagt merke til i det ganske land. Det er imidlertid ingen hemmelighet at de er avhengig av videre finansiering for å kunne fortsette den fantastiske jobben de gjør.

Frøya AP vil derfor gå aktivt inn for å opprettholde og sikre stabilitet i og videre drift av Mausund Feltstasjon, noe som også er med på å opprettholde arbeidsplasser og bosetning i øyrekka. For å sikre videre finansiering må det ikke minst legges trykk på sentrale myndigheter.

Videre ser Frøya AP det som overordnet viktig at næringslivet og vi som bor i denne fantastiske øykommunen er bevisst på utfordringene og er med på en felles innsats for å redusere forsøplingen. Vi vil derfor arbeide for videre utvikling av MILJØUKA, og i samarbeid med næringslivet se på hvilke miljøtiltak som kan gjennomføres i vår egen kommune. I denne forbindelse er sertifisering som miljøfyrtårn for bedrifter og grønt flagg for skoler og barnehager noe Frøya AP vil sette på dagsordenen.

Mona Perline Åsen

Ragnhild Strømme

Hege Kristin Sørgård