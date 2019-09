- Stem right

Meninger

Valget for kommende kommunestyreperiode kan være et verdivalg, eller et valg hvor én enkeltsak kan avgjøre hvem du stemmer på. Vi som stiller til valg har allerede tatt det viktigste valget – verdivalget.

Stiller vi oss frivillig på lister for partier vi ideologisk hører hjemme så deler vi partiets hovedtanker om hvordan fellesskapets oppgaver løses.

En enkeltsak kan bli et personvalg, om ikke saken er helt sentral for partiets politikk. Enkeltsaker sier lite om hvordan partiet stiller seg i andre saker.

Vi på Frøya har én enkeltsak som alle ordførerkandidater, unntatt undertegnede, har uttrykt et unisont syn på.

De fleste kjenner muligheten for å gi personstemmer fra andre lister enn de som er på partiet de stemmer på? Finner du denne enkeltsaken som så viktig, som jeg selv gjør, så kan du gjøre det.

Men nå er denne vindkraftsaken avgjort, så kanskje er det bedre å fokusere på hva som er de sentrale styringsmodellene i de politiske partier. For så å stemme frem den politikken du ønsker skal føres for kommende periode.

Fellesskapets hovedoppgave

Kommunestyrets viktigste oppgave er å sikre at alle innbyggeres rettigheter og plikter blir ivaretatt på en god måte.

Kommunen har en rekke lovpålagte oppgaver som kommunen kan løse selv, eller betale andre for å løse.

Jo lenger til venstre vi kommer i det politiske landskap jo sterkere finner vi ønsket om en kommuneadministrasjon som skal drifte det meste fra helse og omsorg, skole og fritid, vedlikehold og vei-brøyting til å være nettleverandører av strøm og digitale nett.

Å re-kommunalisere tjenester, som har blitt overlatt til lokale entreprenører som leverer tjenester på anbud, gir oss mindre valgfrihet.

Stillingsvernet for kommunalt ansatte står sterkt og vi kan oppleve at personlige egenskaper hos ledere i kommunen påvirker tjenestetilbudet.

Så er det egentlig så lurt at kommunen ansetter og drifter alle tjenester selv?

Høyre eller venstresiden?

Svært overfladisk kan vi dele de politiske blokkene inn i hvor mye de mener det offentlige selv skal drifte de lovpålagte oppgavene eller kjøpe de fra næringslivet.

Kristelig folkeparti ønsker et aktivt næringsliv. Det er naturlig at det private næringslivet også deltar i konkurransen om oppgaver som kommunen skal løse.

Jeg mener at med flere aktører som konkurrer, jo bedre er muligheten for at vi som innbyggere i kommunen vil få gode tjenester. Samtidig som det gir kommunen forutsigbare utgifter på budsjettene.

Maktfordelingen

Vi bygger samfunn nedenifra og opp. Fra de små enkeltmannsforetak til bedrifter med flere ansatte. At kommunen gir drahjelp til entreprenører og aktører fremfor å drifte en stor organisasjon med mange arbeidsoppgaver vil både kommunen og det private næringslivet tjene på.

Vi må tenke at en fri konkurranse handler om å være best på tjenester. Pris er ikke bare den ene faktoren som avgjør om oppgaven løses godt. Kommunen kan ikke være best på alt. Det finne spesialiserte aktører som kan drive tjenester uten det tunge byråkratiske vedhenget en stor kommuneadministrasjon vil gi.

Frøya KrF deltar i det borgerlige samarbeidet fordi det er mange tanker vi deler med borgerlig side og vi ønsker et skifte i kommunestyrets flertall.

Frøya kommune har en stor gjeld etter flere perioder med Arbeiderpartiflertall.

En gjeld som koster oss renteutgifter på flere titalls millioner hvert år fremover.

Hvor mye bredband, fritid og kultur går vi glipp av med dette vedhenget egentlig?

Så for å spre makt, få de kommunale oppgaven løst best mulig, og sørge for et bredere grunnlag i de demokratiske prosessene fremover, trenger vi en sterk borgerlig gruppe her på Frøya.

En borgerlig gruppe med Frøya KrF vil sikre det som virkelig betyr noe. Familiene, barn og unge, at vi får en trygg og god alderdom, at vi inkluderer hverandre og at frivilligheten fortsatt står sentralt på Frøya.

Vi trenger å endre de beslutningsprosessene som har gitt oss i en høy gjeld, dårlig trivsel i skolen og dårlige resultater med omfattende mobbeproblematikk.

For ser vi det ikke allerede – hvordan noen har snakket sammen – vi merker hvordan mobbing ikke bare er et problem blant barn og unge.

Godt Valg!

Geir-Are Valle

Ordførerkandidat Frøya KrF