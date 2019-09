- EØS-avtalen har ikke blitt diskutert i valgkampen, noe som er merkelig.

Meninger

Jeg ser at valgdagen nærmer seg og ingen av partiene på Frøya har nevnt sin holdning til EØS avtalen. EØS avtalen er grunnlaget for at eksportbedrifter kan selge sine varer tollfritt til EU landene. Oppdrettsbedriftene er helt avhengig av dette markedet.

Når flere av partiene på Frøya, som viser framgang på meningsmålingene, vil melde Norge ut av EØS avtalen vil det bety en katastrofe for oppdrettsnæringa på Frøya og i Norge.

Partiene Senterpartiet, Rødt og SV har i sine partiprogram utmelding av EØS avtalen. Disse partiene mener Norge kan fremforhandle handelsavtaler med EU landene.

Når vi ser England som prøver å få til handelsavtaler med EU, ser vi hvor lett det er. Ikke bare oppdrettsnæringa men hele eksportindustrien i Norge vil få store problemer med en utmelding av EØS avtalen. Titusenvis av arbeidsplasser settes på spill. Arbeiderpartiet er det eneste partiet på venstresiden som vil beholde EØS avtalen og som ikke spiller russisk rulett med arbeidsplasser over hele landet.

Jeg har jobbet som konserntillitsvalgt og ansattrepresentant i styret og bedriftsforsamling i Norsk Hydro de 15 siste åra og har sett hvor viktig EØS avtalen er for eksportbedriftene. Bruk din stemmerett og stem på Arbeiderpartiet - som ikke spiller russisk rulett med titusenvis av arbeidsplasser i Norge.

Godt Valg

Billy Fredagsvik,

listekandidat Frøya AP