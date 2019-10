- Det går på min ære løs

Meninger

Som lovlydig borger og frøyværing, har jeg nå fått nok, nok og mer enn nok av insinuasjoner og påstander om meg og de andre som demonstrerer lovlig mot TrønderEnergis rasering av Frøya!

Ikke ėn sak vi er kollektivt beskyldt for, medfører riktighet. Da hadde noen vært tiltalt og dømt nå. Frøyværingene har sagt hva de mener om vindkraft på Frøya i folkeavstemning. Er målet å skremme og knekke oss psykisk? Hvorfor kjenner ikke ordføreren (avtroppende) sitt ansvar for oss, og hva med kommunelegen?

Resten av landet holder på å bråvåkne til erkjennelsen om at vindkraftutbygging er et villspor, en rasering av landskap, dyre-, insekt- og fugleliv i stor skala. Og like ille: Det sliter i stykker hjertene våre og lager riper i sjela vår. Det stolteste vi har, naturen vår, selges ut til grådige vindkraftutbyggere som selger videre til utenlandske kapitalkrefter! Og samtidig blir vi som protesterer gjort til syndebukker! Det hele er ufattelig og bare, bare vondt. Rita Hovde

