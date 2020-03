Meninger

Dette er en del av refrenget til låta "Slå ring" av Jahn Teigen. Den er delt på mange sider i sosiale medier i disse dager. Til trøst og oppmuntring for mange. Det å se vår neste, vår nabo, våre venner - å slå ring om - er viktig i dag.

Men - hvordan kan vi gjøre det? Mange sitter i karantene, vi skal holde minst en meters avstand til hverandre når vi møtes ute, i butikken osv. Et smil, et lite nikk, en telefonsamtale, en melding, Skype eller FaceTime kan bety en stor forskjell for mange.

Jeg glemmer aldri da en nær og kjær venn måtte være i isolat pga smitte og han ringte meg; "kan du synge den sangen du vet, den som betyr så mye for meg?"

Jovisst kunne jeg det, og jeg sang. "Nå ble jeg rolig", sa han stille. Så lite og så stor betydning.

Jesus spurte oss: "Hva kan jeg gjøre for deg?" Han har bedt oss være hans føtter, ører, øyne og om nødvendig munn - vårt oppdrag er å spørre våre medmennesker;"hva kan jeg gjøre for deg?" Praktiske ting, hjelp i hverdagen etter de restriksjoner som er gitt oss fra myndighetene. Du er viktig for noen i disse dager, du betyr en forskjell for noen i disse dager, du med det lille du kan kan utgjøre en stor forskjell for et annet menneske.

"Gå derfor ut", sa Jesus. Frans av Assisi sa;" forkynn evangeliet, om nødvendig med ord". Altså, å vise nestekjærlighet er evangeliet i praksis. Det er det vi trenger i dag. Tar du utfordringen?

"Hold ut hold sammen. Slå ring om det vakre som finns. Slå ring om hverandre slå ring om din bror og alt det som spirer og gror" (Jahn Teigen)

God helg ønskes deg av Birgith prest!

Birgith Østnes,

Sokneprest Hitra