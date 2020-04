- Det blir lysere tider

Meninger

Kanskje er det vanskelig å tro, midt oppi en informasjonsflom som handler om smittsom sykdom og død. Og vi hører og leser at det antakelig blir verre før det blir bedre. Men det blir bedre, vi vet bare ikke når.

I mellomtiden må vi hjelpe hverandre. Hjelpe hverandre med å være tålmodige. Hjelpe hverandre med å opprettholde kampmoralen og respektere de pålegg og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Og det kan vi gjøre, uten å behandle andre som mer syndige og spedalske enn det vi selv er. Fordi; det viktigste er antakelig å opptre som at en selv - jeg - kan være en smittebærer. Uten å vite det.

Norge, og velferdsstaten vår, er gjennom tiår bygd opp av tillit. Tillit til at de valgene som tas er de som gavner oss alle. Nå står vi overfor en av de største

samfunnsdugnadene verden har sett. Det er det hver enkelt av oss velger å foreta oss som er det viktigste nå. Vi er alle en del av et fellesskap, som kun sammen kan bidra til å bekjempe virusets konsekvenser. Vi vil minne om å ha tillit til hverandre. Tillit til at naboen, kollegaen og sambygdingen gjør det han kan for å gjøre det rette i disse tider.

Vi har, og ønsker fortsatt å ha, lokalsamfunn hvor fellesskapet og dugnaden står fremst i det vi sier og gjør. Bygg opp hverandre og fellesskapet. Ikke skul på de rundt deg, men ha tiltro til at også de forholder som best de kan til vår nye hverdag. Når disse tidene er over kan vi igjen møtes, også fysisk, i det fellesskapet som er kjernen i samfunnene vi lever i her på kysten. Med humor, pågangsmot og fortsatt gjensidig tillit til hverandre og de valgene vi gjør.

Den gamle benevnelsen på påskeuka - den stille uke - har fått ny mening. Nå har vi fått begrensninger som gir mindre reising og utfart, og langt mindre muligheter til å treffes på kafeer, restauranter og kulturarrangement. Det er lett å tenke at vi har mistet alle fritidstilbudene. Men glem da ikke: På Frøya og Hitra er vi så heldige at vi har masse plass og en unik natur.

Vi har tidlig vår, og ute i vår natur ankommer nye skapninger og nytt liv. Og Ja, naturen inviterer også oss til nytt liv. Nå, mer enn noen gang, er det tid for å innse og benytte dette, men på en varsom måte. Uten å utsette hverandre for særlig økt smitterisiko. Og uten å utsette sårbart nytt liv i naturen for unødige forstyrrelser. På behørig avstand kan vi gjøre nye oppdagelser og finne ny inspirasjon. Til å leve og oppleve.

Våre deltidsbeboere - hytteeierne - er vi vant til å dele med. Vi er også vant til å dele med andre gjester og ferierende. Tilreisende, fra fjern og nær, er viktige og kjærkomne innslag i våre lokalsamfunn. Nå, denne påska, er det dessverre ikke slik. Men til de vil vi si: Hjertelig, hjertelig velkommen tilbake, så snart det er mer tilrådelig og tillatt.

I unntakstilstanden vi nå befinner oss i, så handler det først og fremst, for oss, å håndtere vårt samfunnsoppdrag etter denne rettesnoren:

Å beskytte våre egne innbyggeres liv og helse.

Evne å bidra til motivasjon, samt forsvare de som har de mest kritiske og sårbare jobbene og funksjonene.

Ivareta innbyggernes og det lokale næringslivets behov og interesser, på best mulig måte

Vi tror alle forstår dette, og vi håper og tror dere vil hjelpe oss med dette. Og minn gjerne hverandre på at det er en krevende tid for oss alle. Og husk vi er alle små tannhjul i samfunnsmaskineriet - alle monner drar.

Det blir lysere tider. Med lengre dager, vår og sommer. Og etterhvert vil korona-trusselen være borte. Det må vi glede oss over. Og vi må ta vare på hverandre, og husk: De strenge tiltakene må til for å beskytte de mest sårbare blant oss, særlig de eldre. Imens må vi også ta best mulig vare på våre barn. Og hva kan for dem være bedre enn en digital friuke? Nede fjæra, på sjøen eller ute i hauan eller skogen?

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

Ordfører Kristin

og ordfører Ole