- Stenging av tunnelene = ferger!

Meninger

Både Frøyatunnelen og Hitratunnelen må gjennomgå omfattende utbedringer i årene som kommer, et arbeide som vi forstår vil ta ca. 3,5 år og vil starte med Frøyatunnelen sommeren 2021. Dette ble formidlet oss på Frøya.no sist tirsdag.

Det er meget positivt at det nå blir satt i gang en utbedring og oppgradering av begge tunnelene, og i denne forbindelse er det spesielt viktig å sørge for at EU’s sikkerhetskrav blir fulgt, noe som skulle vært gjort for mange år siden. Vi har vært heldige som har unngått de store ulykkene som f.eks en trailerbrann kan føre til, dette er også noe vi tok opp under valgkampen sist høst. Vi minnet da om at 20 prosent av trafikken gjennom våre to tunneler er tungtransport, og ikke alle vogntog er i like god forskriftmessig stand, noe som kan føre til alvorlige ulykker.

Lysforholdene i begge tunnelene er kritikkverdig, og er en del av sikkerheten, og må selvfølgelig oppgraderes til samme lysnivå som i de tunnelene som bygges i dag. Dette er helt nødvendig for å øke sikkerheten i våre to tunneler.

Så spekuleres det i hvordan trafikken skal avvikles i den perioden tunnelene er stengt. Skal tunnelene stenges totalt for all trafikk, skal det etableres kolonnekjøring eller avlastning med hurtigbåt? Dette er alternativene som lanseres når oppgradering av tunnelene starter sommeren 2021.

Det har i mange år blitt jobbet med å få etablert en fergeforbindelse mellom Laksåvika og Kjørsvikbugen, vi går ut fra at utredningen nå er avsluttet og som vi forstår så er alle involverte parter enige om at denne fergeforbindelsen er nødvendig, både beredskapsmessig og som et alternativ for tungtransporten.

Det finnes vel ingen bedre anlednig til å få etablert denne fergeforbindelsen enn nå, ferge mellom Laksåvika og Kjørsvikbugen lanseres herved som et tredje alternativ. Vi håper arbeidet kan komme i gang så snart som mulig og at fergeforbindelsen er klar til Hitratunnelen stenger neste år, og som er et bedre alternativ enn kolonnekjøring.

Borgerlig samarbeidsgruppe på Frøya, har som en av sine viktigste satsningsområder samferdsel, og har blitt enige om å jobbe for etablering av et beredskapsfergeleie. Vi har ikke tatt stilling til hvor dette skal ligge, men det er naturlig at det blir nedsatt en komité som kan utarbeide en plan slik at det kan settes i gang arbeid med å etablere dette til neste år. Dette kan sannsynligvis gjøres så enkelt som å benytte et mobilt fergeleie, det vil i så fall redusere både den tiden det tar å klargjøre fergeleie og minske kostnadene.

Et beredskapsfergeleie vil i første rekke være med på å løse trafikkavviklingen når Frøyatunnelen skal oppgraderes, men vil også i fremtiden være et nødvendig alternativ til tunnelen, vi må ikke glemme at vi bor på en øy.

Pensjonistpartiet Frøya

Arild Margido Johansen, leder

Svein Viggo Johansen, kommunestyrerepresentant