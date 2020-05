Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen!

Meninger

Derfor er rammene for årets 1. mai-feiring også annerledes. Aktivitetene vi som arbeiderbevegelse skal gjennomføre, skjer ikke på samme måte. Men innholdet er det samme. Det er viktigere og mer aktuelt enn noen gang. Det er nå vi virkelig erfarer hvor viktig solidaritet og fellesskap er. Hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre, over hele verden. At alle er like mye verdt!

1. mai er dagen da den politiske og faglige delen av arbeiderbevegelsen viser seg fram, og markerer seg politisk. Helt fra 1890 har den norske arbeiderbevegelsen brukt denne dagen til å markere sin politikk, og til å stille krav. Dagen brukes også til å markere internasjonal solidaritet.

Feiringen av 1. mai har altså lange tradisjoner i Norge. Det var på den internasjonale arbeiderkongressen som kom sammen i Paris i 1889 for å stifte Den annen Internasjonale, at det etter forslag fra de fagorganiserte i USA ble vedtatt at 1. mai skulle være arbeidernes demonstrasjonsdag.

Stortingets vedtak like etter andre verdenskrig om å innstifte 1. mai som nasjonal høytidsdag, var en frukt av den organiserte arbeiderbevegelsens innsats gjennom flere år. Vedtaket var et håndslag til det arbeidende folk, men var samtidig en markering av dets styrke, uttrykt ved fagbevegelsen og Arbeiderpartiet.

Mange på høyresiden mener 1.mai-feiringen er unødvendig og bør droppes som offisiell flaggdag. Men faktum er at vi lever i en tid der vi trenger arbeiderbevegelsens verdier og løsninger – kanskje mer enn noen gang.

Som nasjon har Norge vært satt på prøve før.

· Terroren 22. juli

· Finanskrisen

· Bankkrisen og solidaritetsalternativet

· Okkupasjonsårene under krigen, som de eldste blant oss husker

For å nevne noen.

Ut av våre kriser, kommer ofte en tid for sterke fellesskapsløsninger. Etter kriser står det store oppgaver igjen som må løses. Og som bare kan løses i fellesskap. I kriser, og etter kriser, trenger vi hverandre mer enn noen gang.

Nå er det mange som ser verdien av den norske modellen og sterke fellesskap. Som ser verdien av trepartssamarbeidet og et organisert arbeidsliv. Som ser verdien av en sterk, offentlig velferdsstat.

Derfor sier vi til alle dere som er sosialdemokrater – litt eller mye, i hjerte eller av fornuft - eller begge deler:

La oss gjøre fellesskapet vårt enda sterkere – forsvare den samfunnsmodellen som nå blir satt på prøve, og som nå leverer.

Hvordan står det så til her på Frøya 1.mai 2020?

Det er mange ting som gjør Frøya til et godt sted å leve. Vi bor på en fantastisk øy i en skjærgård som gir mat på fatet og gode friluftsopplevelser til vanns og til lands. Kulturlivet er mangfoldig med idrettsarenaer for store og små, et kulturhus som gir oss sterke musikkopplevelser enten det er fra vår egen kulturskole eller det kommer artister utenfra.

I Frøya Arbeiderparti er vi stolt over kommunen vår, men vi er langt fra fornøyd. Vi vil bygge Frøya videre for framtida - på alle tjenesteområder. Selv om vi mistet flertallet ved siste valg, så har vi på ingen måte gitt opp våre mål for samfunnet her ute.

Tiden etter valget og maktskiftet har i hovedsak vært preget av koronakrisen. Og i likhet med den rikspolitiske situasjonen som preges av stor enighet partiene imellom, har vi stått samlet også her på Frøya. Vi skal ikke glemme innsatsen fra

Arbeiderpartiets stortingsgruppe, som har vunnet fram med krav på bedre permitteringsordninger og bedre tiltakspakker for mange grupper i samfunnet.

Men det som for alvor synliggjøres gjennom krisen, er samfunnets avhengighet av de som utgjør den tradisjonelle arbeiderklassen - eller sagt på en annen måte: Av folk på golvet:

· Av rengjøringsfolkene

· Av renovasjonsarbeiderne

· Av barnehagelærerne og lærerne

· Av alle de som arbeider innen helsesektoren

· Av alle de som holder hjulene i gang – ikke minst i krisetid!

Derfor vil vi gjerne i denne appellen gi med en hyllest og takk til alle disse!

Vi skal heller ikke glemme hvor heldige vi er, som har et næringsliv som i stor grad opprettholder driften. Dette ser vi også på arbeidsledighetstallene på Frøya, sammenlignet med andre kommuner.

Og derfor velger vi også følgende avslutning på denne appellen:

Kjære alle sammen.

Koronakrisen viser hvor sårbare vi er. Vi ser hvor urettferdig livet kan være

Men det finnes håp. Vi skal stille opp for hverandre i familien og i samfunnet, alle må bidra. De som har de sterkeste skuldrene, må bære tyngst. Det er rettferdig.

Og husk at de aller sterkeste skuldrene, de er det fellesskapet som har.

Du står ikke alene.

Nils J Karlsen

Frøya Arbeiderparti