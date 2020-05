Meninger

Trøndelag Arbeiderparti gjorde følgende uttalelse i styremøte den 22 april:

Uttalelse fra Trøndelag Ap vedrørende Moria:

Trøndelag Arbeiderparti støtter stortingsgruppas vedtak, men vil også be Arbeiderpartiets stortingsgruppe ta initiativ overfor Regjeringen slik at Norge tar oppfordringen som er sendt ut fra FNs høykommissær for flyktninger for å avlaste Hellas og å ta ansvar for den humanitære krisen som utspiller seg på vårt kontinent. Trøndelag Arbeiderparti mener Norge må delta i den felles europeiske dugnaden som nå gjennomføres for å ta i mot 1600 enslige mindreårige fra Moria og melde seg som det tolvte landet.

Begrunnelse:

Den kritiske situasjonen for flyktninger i Hellas og spesielt i den overfylte Morialeiren er godt dokumentert av internasjonale hjelpeorganisasjoner. Situasjonen er spesielt kritisk for gruppen sårbare barn.

Dette har resultert i at FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og FNs barnefond den 15. april sterkt oppfordret EUs medlemsland om at europeiske land tar ansvar for å relokalisere sårbare barn fra Hellas, og lokalisere dem i andre land i Europa.

Så langt har ti EU-land samt Sveits sagt seg villige til å ta imot til sammen 1600 enslige mindreårige asylsøkere. UNICEF, UNCHR og International Organization for Migration har etablert standarder for hvilke barn som skal prioriteres for relokalisering.

Stortinget har tidligere bestemt at Norge i 2020 skal ta imot 3000 kvoteflyktninger. Hittil i år har Norge tatt imot 260 personer. FN satte for en tid tilbake alle ordninger med overføring av kvoteflyktninger på vent som følge av situasjonen med korona, og det er høyest usikkert når ordningen med kvoteflyktninger vil tre i kraft igjen.

I denne situasjonen mener Trøndelag Arbeiderparti det er viktig at vi viser evne til å omstille oss i flyktningpolitikken, og deltar i den dugnaden som FN har oppfordret til og som nå til sammen 11 europeiske land deltar i.

Vi ber om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe så raskt som mulig tar initiativ overfor Regjeringen for at Norge aktivt deltar i oppfordringen som er sendt ut fra FNs høykommissær for flyktninger.

Styremedlem i Trøndelag AP

Berit Flåmo