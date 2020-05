- Urettferdig for kvinnelige minstepensjonister

Meninger

I etterkrigsårene var det obligatorisk at mange kvinner valgte ekteskap og få barn samt være hjemme. Mannen sto for inntekten. mens kvinnene tok seg av omsorgen, og skapte et trygt hjem for huslyden.

Kvinner som var hjemmeværende i 12- 15 år på femti/sekstitallet mistet mange pensjonspoeng og endte opp som minstepensjonister. Totalt er det 160.000 personer som er minstepensjonister, derav om lag 140.000 som er kvinner!

Satsene for en enslig minstepensjonist er nå ca. 190 000 kroner i året. For gifte og samboere, der begge er minstepensjonister, utgjør minstepensjonen ca. 170 000 kroner.

Dette er beløp som er så lave at det kvalifiserer seg fattigdomsproblem.

Fortsatt er det slik at kvinner i snitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid. Dermed får de også lavere pensjonsopptjening. Kvinner lever lengre enn menn og trenger derfor like høy pensjon.

Å bli enke med minstepensjon kan ende opp i en tøff økonomisk hverdag for mange slik pensjonen er i dag.

Tiden er derfor inne at tapte pensjonspoeng som mange mistet på 50–60 tallet, som i dag er minstepensjonister, får dette godtgjort igjennom sin pensjon slik at de er mulig å leve som minstepensjonist.





Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra