Meninger

Bompunkt Vaslag og Våvatnet

Ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, reagerte på Orkland-ordfører Oddbjørn Bangs bompunktsengasjement med et debattinnlegg i Avisa Sør-Trøndelag og Hitra-Frøya 5. mai.

Begge bompunktene ble satt opp langs fv.714 i tidligere Snillfjord kommune, på tross av at veien også er kjent som «Lakseveien». Hadde det ikke vært for laksenæringa på Hitra og Frøya, som har gitt disse to kommunene kjærkommen inntekt, arbeidsplasser og vekst i langt flere næringer enn oppdrett, ville veien aldri ha blitt utbedret i så stor grad. Det er bl. a den store andelen tungtrafikk til og fra øyene som har utløst prosjektet.

Plasseringen av disse bommene har gitt den konsekvensen at innbyggerne i tidligere Snillfjord har måtte betale dyrt for å ferdes innad i sin egen kommune, og fremdeles må det nå når Krokstadøra og omegn tilhører Orkland.

Orkland-innbygger Steinar Johnsen skrev et debattinnlegg som svar til Haugen, hvor han påpekte merkostnaden med bomutgift hvis han skulle f.eks på Orklandbadet. Faktumet er at innbyggerne på Krokstadøra og omegn må gjennom bommen for å få det meste av kommunale tjenester; både essensiell helsehjelp som fastlege og tannlege, og aktiviteter som kultur- og fritidstilbud.

Mange innbyggere på Krokstadøra pendler daglig i retning Orkanger for å delta i arbeidslivet, og på et år utgjør det en betydelig sum; ca. 22 000 kr selv med bomavtale. I tillegg kjører mange familier barna sine inn til fritidsaktiviteter om ettermiddagene. Det vil si at bommen ved Våvatnet koster innbyggere i denne delen i Orkland ca. en månedslønn per år.

Dersom man tar utgangpunkt i inntjeningen i bommene i januar og februar i år, ser man at differansen er 30 000 kr og 50 000 kroner på de to stasjonene. Det er sannsynligvis mindre enn hva det koster å drive en bomstasjon per måned. Det vil dermed bli mindre utgifter og derfor mer inntekt til prosjektet hvis man fjerner et bompunkt. En økning av taksten på Vaslag vil sannsynligvis ikke være nødvendig for å holde nedbetalingsplanen.

Bompunktene ble satt opp i 2014, og skal etter planen stå i ni år til. Det er betimelig å vurdere en endring som tar mer hensyn til kommunegrensene nå i 2020. Man belaster ikke en liten andel av innbyggere i en kommune ekstrautgifter i forhold til alle de andre innbyggerne i samme kommune for tilgjengelighet til de samme tjenestene. En slik praksis finner man neppe i de sosialdemokratiske lærebøker.

Hitra kommune brukte tidligere nøyaktig samme argumentasjon som Bang gjør nå, da de valgte å samle og flytte tre ulike bomstasjoner til kommunegrensa på Sandstad i 2003. Det viser at de selv prioriterer at innbyggerne i kommunen skal ha lavere pendlekostnader og lett tilgjengelige lovpålagte tjenestene; og at de burde ha forståelse for at Bang ønsker det samme i Orkland.

Hvis man ønsker å tilrettelegge for bosetting og næringsliv i hele Orkland kommune, også ute i distriktene, er en endring av dagens bompunktplassering et viktig tiltak.

Et regionalt samarbeid mellom kommuner forutsetter at hver kommune har forståelse for andre kommuners utfordringer og ønsker. I tilfeller med å samlokalisere bommer til kommunegrensen synes det at både Hitra og Orkland argumenterer, nå og tidligere, helt likt. Vi vil begge ha bom på kommunegrensa til det beste for kommunenes innbyggere. Da skulle man tro at dette enkelt lar seg løse.

For Orkland Senterparti

Rebekka Ravnsborg Aanes

Bjørn Berg

Hallgeir Mjønes

Grete Stolpnes