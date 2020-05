Meninger

Helgetanker

17. mai er over for i år og endelig har sola kommet til øyriket. Nå får vi bare håpe på at finværet varer ei stund. Vi trenger sol og varme etter dager med vind og snøelinger.

I går var det Kristi himmelfartsdag. Her i Norge er det fortsatt en helligdag, en av de få på en helt vanlig ukedag.

Hva er Kristi himmelfartsdag, og hvorfor er det en helligdag?

Kristi himmelfartsdag feires 40 dager etter Jesu oppstandelsen. Det står i Apostelgjerningene at Jesus gikk rundt på jorda i 40 dager etter han sto opp fra de døde. I disse dagene var han sammen med disiplene sine. Han fortalte dem om Guds rike, og gav dem mange bevis på at han var levende og ikke var et spøkelse eller en ånd. Dette bekreftet han blant annet med å holde måltid sammen med de.

Etter de 40 dagene samlet han disiplene på en høyde i nærheten av Jerusalem som heter Oljeberget. Han lovet dem at den Hellige ånd skulle komme til dem og gi de kraft.

Deretter blir han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Mens de stirret opp mot himmelen, sto plutselig to menn i hvite klær foran dem og sa:

«Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Apg. 1,9-11.

Jeg ønsker dere en flott helg,

Må veien stige opp foran deg.

Må sola skinne på ditt ansikt

og vinden blåse deg i ryggen.

Må regnet falle mykt på dine åkre.

Inntil vi sees igjen må Gud bevare og velsigne deg.

Heidi, diakonimedarbeider