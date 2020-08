- En liten oppsummering fra turistsommeren i Øyrekka

Meninger





En travel sommer er på hell, og selv om det knapt nok har vært tid til de mange refleksjoner, har vi likevel fått et godt inntrykk av sommerens aktivitetsnivå i Øyrekka. Aller først; tusen takk til alle som har besøkt oss, det setter vi stor pris på. Vi håper dere har hatt et nydelig opphold, enten dere har vært her på dagsbesøk, satt av noen dager, eller tilbrakt en uke eller mer ute i øyene.

Kom gjerne hit utover høsten også, for Øyrekka har mye å by på store deler av året. Reiselivsaktører her i skjærgården er i stor grad avhengig av besøkende både i forkant og etterkant av kjernesesong – nettopp for å kunne tilby dere de opplevelser dere har vist å verdsette nå i sommerukene. Derfor har vi i lang tid jobbet for å nå segmenter som totalt sett kan gi oss oss en langt mer utvidet sesong. Eksempler på dette er turister fra Europa. Folk som er interessert i fiske, ja - men også de som søker naturopplevelser generelt. Familier fra land i Europa som har senere sommerferie enn her hjemme, og høstferier spredt utover høstmånedene.

Akkurat det ble det som kjent ikke noe særlig ut av, og selv om vi øynet et håp for at utenlandske turister kunne komme nå utover høsten, setter økt smittespredning og røde land sine naturlige begrensninger. Heldigvis fikk vi vår andel av norgesferie segmentet, men nordmenn stopper gjerne å komme når skoleferien er over. Øyrekka har i likhet med aktører i regionen, og ellers i landet, hatt utfordringer med (sene) avbestillinger.

De gode nyhetene er at det har gått svært bra for mange av aktørene. Det gleder oss at alle serveringssteder og matbutikker kan vise til en svært god omsetning! En formidabel sommer, og dette til tross for avlyste spel, festivaler og konserter.

Like mye gleder det oss at vi har fått vist fram vår vakre natur til folk som aldri før har satt sine ben på Trøndelagskysten. Familier fra Oslo, Østlandet og andre steder har fått øynene opp for at Norge faktisk er så stort, og har så mye å by på, at det ikke er nødvendig å samle seg i flokk på de langt mer kjente turistmålene i Norge. Sett i et turisme- og bosetningsperspektiv er dette erkjennelser som lover godt for Øyrekkas framtid. For det er jo nettopp dette med bolyst, bosetting og bærekraftige øysamfunn som er utgangspunktet for at Øyrekka Turistinformasjon ble startet i 2016.

Kommunen ga oss følgende utfordring: Hvordan kan turismen bidra til å skape arbeidsplasser og tilflytting til Øyrekka? Det var da vi kom opp med ideen om en turistinformasjonsside hvor alle aktører, reisemål, opplevelser og arrangementer var samlet. Og det klarte vi (selv uten særlig til hjelp - klapp på skulderen til oss for nettopp det!).

For den som har sitt daglige virke ute i skjærgården, er ikke volum og profitt et mål i seg selv. Gode lokalsamfunn, langsiktig bærekraft, lokal kontroll og engasjement – det er vi derimot opptatt av. Øyrekka skal være et godt sted å bo, da blir det også en god plass å besøke. At turismenæringen utvikles på naturens premisser – det tar vi nærmest som en selvfølge at alle tar hensyn til. Likevel, det kan være lurt – allerede nå - å lære av de erfaringer som er gjort på små og langt mer kjente turistplasser i Norge. Høste erfaringer fra andre og ta valg som bidrar til å støtte opp under lokalsamfunnets ønsker og interesser. Om vi har dette for øyet, har vi et godt utgangspunkt for å finne balansepunktet hvor alle blir fornøyde – også de generasjoner som kommer etter oss.

Det siste året har jeg merket meg en økt positivitet blant både innbyggere og næringsaktører i Øyrekka. Det er som om det blåser en fønvind over oss. Vi er svært glade for å ha politikere som er engasjerte i Øyrekkas framtid. Politikere som er opptatt av å ta vare på vår kystkulturhistorie, som er opptatt av lokal næringsutvikling og bosetting. Det er avgjørende å ha politikere som verdsetter lokale initiativ og engasjement, og nå har vi det! Det gir selvtillit, trivsel og bolyst. Det gir også motivasjon og trygghet for den som vil satse på videre utvikling, og for alle dem som ønsker levende øysamfunn ute i havet.





Tove Merete Vedal

Øyrekka Turistinformasjon