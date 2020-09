- Luktproblemene fra Nutrimar

Meninger

Flere av oss har vel hørt om den beryktede Mosselukta. Nå er vi kommet dit at vi er så «heldig» at vi har fått vår egen Mosselukt, nemlig Nutrimarlukt. Fortvilte beboere ved Kverva, Nordskaget og i Husvika har lenge kjempet en kamp for å bli hørt og få hjelp til at Nutrimar må gjøre noe med luktproblematikken ved fabrikken.

Det er oppvekstsenter i grenda, med små barn og unge som skal ut i frisk luft imellom slagene. Det er beboere som ønsker å kunne ha vindu og dører åpne, henge ut klestørk og kanskje bare sitte ute på verandaen sin i ro og mak. Men på grunn av den kvalmende lukta så er det best å holde seg innendørs når det står på som verst.

- Det er skikkelig ille i perioder Nutrimar mener luktproblemet er løst - det er grendalaget sterkt uenige i

Hva skal til for at disse skal bli hørt? Det er gang på gang lovet at dette skal bedres, uten at det faktisk blir bedre. Når det sendes inn klager på lukt får de til svar at det ikke er registrert noe avvik? Er det da det ensbetydende med at det ikke er noe lukt? For den er fortsatt der! Lovnader om utbedring holder faktisk ikke lenger. Det er snakk om livskvalitet og folkehelsa til våre innbyggere!

Rødt Frøya etterspør handling fra Frøya Kommune, vår kommunelege og fra Fylkesmannen i Trøndelag. Noe må gjøres. NÅ!

Hege Jeanette Berg på vegne av

Styret i Rødt Frøya