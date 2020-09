Internasjonal pris til Øymagasinet

Meninger

Åtte mediehus fra Norge, sju fra Finland, fem fra Danmark, fire fra Sverige og ett fra Estland har fått bronse-, sølv- eller gullpriser av Society for News Design Scandinavia (SNDS) i år. Lille Hitra-Frøya er ett av dem. Vi får bronsemedalje i åpen klasse for magasinet Øymagasinet, som følger med som bilag til lokalavisa seks ganger i året.

Last ned nyeste utgave av Øymagasinet her (for abonnenter)

Øymagasinet ble designet på nytt for få år siden og har de siste utgivelsene også kommet på glanset papir. Designer er vår egen Hasse Lossius, som alltid er på jakt etter de beste oppslagene og pirker på de små, men viktige detaljene for å gi deg som leser den beste opplevelsen.

Om Øymagasinet skriver juryen:

«Huge effort for a small house. Great photos. Good navigation using small maps to each story telling the reader where each story belongs. In general the magazine is a good service for the local people.»

Andre vinnere i åpen klasse for trykte medier er Dagbladet/Magasinet, Dagens Nyheter (Sverige), Dagens Næringsliv, Expressen (Sverige), Helsingin Sanomat (Finland) og Jyllands-Posten (Danmark). Det er altså et meget fint selskap vi har havnet i.

Vi fikk et hint om at det var premie i vente allerede på vårparten. Men på grunn av korona ble avsløringen og prisutdelinga stadig utsatt. På nettsida snds.ord kan du se alle vinnerne.

Best of Scandinavian News Design er åpen for alle aviser og magasiner i Norge, Danmark, Sverige, Finland og de baltiske landene. Juryene bestående av fagpersoner innen nyhetsdesign fra fem land har i år evaluerte 240 trykte og 111 digitale oppføringer.

- Det som utmerket seg i trykkategorien i år, var flotte illustrasjoner både i lokale og nasjonale aviser og en jevnt høy kvalitet på journalistiske bilder. Et av høydepunktene var den imponerende moderne historiefortellingen i magasiner. Kvaliteten på trykk var god i alle kategorier, og det viser at det fortsatt legges mye krefter på det journalistiske designarbeidet til tross for dagens utfordrende situasjon i trykte medier, skriver styreleder i SNDS, Flemming Hvitdtfeldt.

Lokalavisa Hitra-Frøya har flere ganger de siste årene mottatt priser for vår journalistikk blant aviser i Trøndelag og innenfor det nasjonale mediekonsernet Polaris Media. Dette er første gang lokalavisa mottar en pris for design. Øymagasinet kommer i seks årlige utgaver og temaene spenner fra båt, sjøliv og hytteliv til næringsliv og havbruk. Også den populære Sommeravisa er en del av denne magasinrekka. Den nyeste utgaven har tema høst.

