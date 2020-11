Meninger

Vi i styret for HitraPensjonistan gledet oss til og avvikle julebord for våre medlemmer torsdag 26. november. I disse koronatider så var ikke dette så enkelt, en måtte ta hensyn til smittevernsreglene som er pålagt av sentrale og lokale myndigheter. Ikke minst måtte vi tenke på de medlemmene som er i den såkalte risikogruppen. Det var en lysning i tunnellen da vi avviklet et medlemmsmøte 29. oktober at vi kunne få avviklet julebord for våre medlemmer med et godt forankret sosialt samvær og en hyggelig førejuls stemning.

Så kom den nye utviklingen av pandemien, nye strengere smitteverns regler kom. Vi ventet i det lengste på og ta en avgjørelsen, men den gang ei. Styret i HitraPensjonistan var delt i avgjørelsen, men når beskjeden fra Kommuneoverlegen kom så var avlysningen et faktum.

Etter et langt år uten noen form for aktivitet fra vår side til våre medlemmer, så var dette veldig skuffende og trist. I disse koronatider så hadde vi ikke noe valg. Vi håper at våre medlemmer og alle pensjonister tar vare på seg selv og ikke utsetter seg for smitte. Kan også nevne at importsmitten til Hitraregionen gjorde også sitt til vår avgjørelse.

Vi får håpe og tro at vi kan komme noe sterkere tilbake med tiltak for våre medlemmer i 2021. Planene er der, men pandemien kan vi ikke gjøre noe med. Kan opplyse at årsmøte er berammet i løpet av feb. mnd.

Dansekafeen er også lagt på vent til så lenge.

Vi oppfordrer at alle tar vare på seg selv, holder avstand, viser god hygiene og spriter sine hender når dere er ute og farter på butikker, apotek, kafeer og andre besøkssteder.

Vi i styret for HitraPensjonistan ønsker dere alt vel og husk ,ta vare på dere selv i disse coronatider.

Selv i disse vanskelige coronatider ha et fortsatt godt humør, ta en spasertur ute og nyt dette flotte høstværet.

Vi ønsker dere en riktig fin og trivelig førejulstid.





Med hilsen

HitraPensjonistan

For styret

Jarle Pedersen