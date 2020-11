- Fremfor å klage over at vi har får lite penger, peker vi på konkrete løsninger og handlinger

Meninger

Svar til Kirsti Leirtrøs innlegg - Vi ser at lokale politikere fra Høyre har kreative utspill for å få dekt nødvendig vedlikehold av lokale fylkesveger.

Til Kirsti Leirtrø, - jeg er glad for at Høyres kreativitet skaper engasjement! Det ser forøvrig ut som at vi alle sammen må bli litt mer kreative framover. Som du selv påpeker er lista over helt nødvendige tiltak på våre fylkesveger lang. Derfor er jeg glad for at jeg har gode kolleagaer i Høyre som både kjenner til utfordringene og som jobber for å få mere penger til fylkesvegene. Høyrepolitikere i Fylkestinget har lenge kjempet for å få utbedret fylkesvegene i periode etter periode.

Som jeg ser det fritar Leirtrø, i sitt innlegg, regionale folkevalgte for det ansvaret de har for nettopp fylkesveier. Dette er på mange måter også en umyndiggjøring av regionale folkevalgte. Det massive etterslepet på fylkesveier i Trøndelag har skjedd under Arbeiderpartiet som har styrt fylkeskommunen de siste 17 årene! I løpet av disse årene har også AP sittet i regjeringen uten å bidra til å dempe forfallet. Det vi ser i Trøndelag må de som styrer her ta ansvar for.

Det har også tidligere vist seg mulig, med hjelp av litt kreativitet, å få gjennomslag i Fylkestinget, når Hitra kommune med et klart borgerlig flertall, valgte å gå til betydelig forskottering av fylkeskommunale midler for å få gjort noe med en del svært dårlige fylkesveier på Hitra. Noe som førte til at det ble lagt et betydelig antall kilometer fast dekke på flere strekninger på Hitra, og forskotteringen er nå tilbakebetalt av fylkeskommunen. I ettertid har det sosialistiske flertall i fylkestinget satt en effektiv stopper for slik forskottering, og heller valgt å la fylkesveiene fortsatt være dårlige fylkesveier. Siden den tid har ikke ett eneste tonn med asfalt landet på noen grusveg i Hitra kommune, og som vi alle vet har vi hatt flere regjeringer i denne perioden!

Fremfor å til en hver tid klage over at vi har får lite penger og skylde på regjeringa for alt som er galt så peker vi i Høyre på konkrete løsninger og handling. Stortinget har i krisepakken gitt 400 millioner kroner som fylkene kan søke på for å få utbedret fylkesveier. Dette er jo noe Leirtrø bør hilse velkommen, for det er nettopp mere penger som etterspørres. Det hun snarest bør gjøre, er å oppfordre sine partifeller i Trøndelag som utgjør det politiske flertallet, å sette i gang jobben med å få mest mulig av disse midlene til Trøndelag.

Høyre har i Trøndelag fylkesting gjennom våre alternative budsjettforslag vist at det finnes handlingsrom for å sette av mere penger til fylkesveier. Det handler om vilje og evne til å prioritere. Så skal vi selvsagt erkjenne at fylkeskommunen har for lite midler til å få bukt med det enorme etterslepet på vedlikehold, og at vi derfor skal jobbe for større statlige overføringer. Men vi har en jobb å gjøre lokalt og regionalt når det gjelder å prioritere vei, før vi klager over at vi får for lite av andre.

For Hitra kommunes vedkommende fantes ingen prioritering av de fylkesvegene med grusdekke i kommunen, noe som jeg som lokal tillitsvalgt for Høyre etterspurte. Derfor er jeg glad for at det denne uken legges fram ett forslag til behandling i formannskap og kommunestyre. Før uka er omme håper jeg at vi har en prioritering for våre fylkesveger klar, slik at vi kan formidle dette i håp om at vi kan komme inn på ei prioritert liste som gir utbedring og asfaltering av våre veger. Ei liste som bidrar til økt attraktivitet, vekst og utvikling for distriktet og HELE kommunen vår!

I 2018 vedtok fylkestinget i «Delstrategi for vei» en mulighet for andre, offentlige eller private, å kunne bidra til medfinansiering av tiltak på fylkesveger. At jeg er kreativ og foreslår ett tiltak på fylkesvegene i kommunen vår som sparer fylkeskommunen for 30 millioner kroner, burde vært noe som ble sett på som noe positivt. Også Kirsti Leirtrø med flere år i Fylkestinget bør kunne innrømme at om Høyre hadde fått

gjennomslag for sine budsjettforslag, år etter år, periode etter periode, så hadde det blitt bevilget betydelige mer midler til utbedring og fast dekke på fylkesveiene. Men en slik innrømmelse er vel for mye forlangt, da er det enklere å skyte på manglende bevilgninger fra Stortinget, slik Kirsti Leirtrø velger å gjøre.

Jeg er sikker på at det fortsatt er betydelige muligheter innenfor fylkeskommunale budsjettrammer for å sørge for en prioritering av vedlikehold og fast dekke på fylkesveiene, om politisk vilje er tilstede.

Sigrid Hanssen, Hitra Høyre