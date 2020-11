Meninger

Hvordan kle seg når man er kort og skal i butikken. Ting lange folk ikke trenger å tenke på.

Etter en tur i butikken på en travel fredags ettermiddag begynte jeg å tenke på at det som er vanlige utfordringer for oss som er litt korte, ikke sikkert er det samme for deg som er litt lengre og rager noen cm høyere i forhold til butikkhyllene.

Spesielt hvordan man skal kle seg, noe som ikke er en selvfølge å vite.

For det første må du ta på deg en jakke som er godt synlig eller ei snasen topphuv som er lett synlig.

Topphuva er kjekk å ha til annet bruk også, noe som jeg kommer tilbake til senere.

Hold avstand og sprit opp! Vi oppfordrer folk til å handle inn tidlig for å unngå kø, sier kjøpmann Bård Bagøien.

Lett igjennkjennbare klær er en begynnerfeil og du forstår hvorfor ganske fort når du forsvinner bak butikkhyllene og må bruke mange minutter for å finne hverandre eller blir stående imellom to høye folk som skal bare slå av en prat.

Det andre er lette sko med god gripeevne. Dette må du ha når du må springe etter betjeningen, (særlig nå i disse travle tider), for å få hjelp til å hente ned det du vil ha på øverste hylle.

I nødsfall er du nødt til å klatre i hyllene selv for å nå opp.

Husk å ha bukser uten knapper og belte kan du bare glemme. Det kan lett bli en smertefull opplevelse når du er nødt til å henge på kanten av kjøledisken dinglende med bena i løse luften for å nå i det som ligger i midten. Flere ganger har travle forbipasserende dunket til meg med handlevognen så jeg havnet på hodet i kjøledisken. Det er en ganske så rar start på helgen når man står opp ned med hodet mellom brokkolitopper og lapskausblanding på en fredag ettermiddag kan jeg love deg.

De lokale vinmonopolene ønsker at folk skal starte julehandelen allerede nå Risikerer å gå tom for varer hvis alle handler like før jul

Nå var dette riktignok i verste ferietid og kampen om havregryna og gjæra var på et helt annet nivå.

Sist, men ikke minst, må du ta på en god pologenser eller et skjerf godt trukket opp under ørene. Tubeskjerf er å anbefale.

Dette må du ha når personen bak deg i køen nyser deg i nakken og i håret. Ser du, jeg sa det kom godt med den topphuva.

Å vaske håret hver gang du har vært i butikken blir litt kjedelig i lengden.

God førjulshandel alle sammen og husk, hvis du ser en lettere forvirret dame med topphuv springe imellom hyllene så er det bare meg som vil ha tak i det syltetøyet på øverste hylle.





Gry Johansen