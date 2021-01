- Hvorfor snakkes det så mye om hva ofrene «burde» og «ikke burde»?

Meninger

Jeg er ikke ei som bruker tid på å sette nyttårsforsetter, men i år lovte jeg meg selv å diskutere mindre på Facebook. Jeg ba meg selv om å engasjere meg litt mindre, og heller droppe å skrive kommentarer hvor jeg så saklig som mulig prøver å argumentere for det jeg mener – rett og slett for at det sjelden forblir saklig og konstruktivt i slike kommentarfelt.

Men så dukker en sak fra Hitra-Frøya Lokalavis opp i «feeden» min. Den omhandler den ulovlige bildespredningen av nakenbilder av unge jenter på Hitra og Frøya.

Nakenbilde-saken vokser i omfang Nakenbilde-saken blant unge på Hitra og Frøya vokser i omfang. Tar unge inn til avhør på Barnehuset.

I en av de aller første kommentarene under artikkelen mener en voksen mann at disse unge jentene burde visst bedre enn å ta nakenbilder i utgangspunktet. Og der er nyttårsforsettet mitt allerede brutt. Jeg klarer ikke la være å engasjere meg.

Jeg klarer ikke la være å argumentere imot det jeg mener er urett. Jeg klarer ikke å la være å stå opp for unge overgrepsofre når jeg ser noen pålegge dem skam og skyld de ikke fortjener. For det er akkurat det jeg mener vedkommende gjør ved å så raskt kommentere at disse unge jentene burde ha visst bedre. Han legger skyld over på jentene. På ofrene. Han bidrar til å bygge en skamfølelse som kan gjøre hele saken, og opplevelsen av den, verre for ofrene.

Nakenbildejeger Mia om bildespredningen på Hitra og Frøya: - Disse guttene vet nøyaktig hva de holder på med. Og de vet at det ikke er lov Å ta og selge nakenbilder eller film av seg selv er ikke ulovlig, men å spre andres bilder uten samtykke, det er ulovlig, sier Mia Landsem.

Som Mia Landsem også sa i saken; Å ta et nakenbilde og sende til kjæresten sin, eller noen man tror er eller vil skal være kjæresten sin, er ikke ulovlig eller skadelig. Å dele bilder videre uten samtykke er ikke bare ulovlig, men også et overgrep og skadelig for den det gjelder.





Se også: Drea ble voldtatt som 16/17-åring av en i venneflokken på Frøya. Marerittene begynte å forfølge henne flere år senere. I denne samtalen med lokalavisa forteller Drea sin historie.





«Victim blaming» er ikke nytt, og det dukker ikke kun opp når det er snakk om nakenbilder som blir spredt. Alt man burde og ikke burde ha gjort blir raskt påpekt om man har blitt voldtatt eller misbrukt seksuelt og. Hvor mange timer hos psykolog hadde ikke jeg selv kunnet spart om jeg hadde vært i stand til å plassere skylden der den hører hjemme - hos overgriper - i utgangspunktet? Men hvor lett er vel det, når alt man får høre er «du burde ikke blitt så full», «du burde ikke sovnet på fest», «du burde ikke tatt det nakenbildet av deg selv», «du burde ikke stolt på hen», «du burde visst bedre». Hva med overgriperen? Er det ikke hen vi burde snakke om? Er det ikke hos hen vi burde legge all skyld?

Å være ung er ikke alltid bare enkelt. Men som voksne rundt, er det vår jobb å gjøre det enklere for dem – ikke vanskeligere! Med å veive med pekefingeren og si at «dere burde visst bedre» gjør vi virkelig ikke veien videre ut av et sånt traume lett for dem. Vi forverrer det. Vi skaper skyld-og skamfølelse hos et barn som heller trenger støtte og forståelse, og hjelp til å plassere skyld hvor skylden ALLTID hører hjemme – hos den som gjør et overgrep.

Drea Karlsen