Meninger

Er vi berget?

Slik at vi ikke får mer korona-smitte? Eller er vi berget, slik at vi ikke får alvorlige følger av denne pandemien? Nei, vi kan dessverre ikke si det. Ikke ennå. Men vi ser antakelig slutten. Fordi; om vel to måneder, så er de fleste av oss fullvaksinert.

14 måneder ha nå gått, siden alvoret med den pågående pandemien rammet oss. Siden da har våre liv vært preget av stor usikkerhet. Og, vi har hatt store begrensninger i vår handlefrihet. Det har vært en utholdenhetsprøve. Det tærer på. Vi – alle - kjenner mer og mer på behovet for mer normale tilstander.

De siste dagene har vi igjen, også lokalt, erfart ny smitte og ny frihetsfrarøvelse. Og vi hører og leser om stadig nye muterte virusvarianter, som er både mer smittsomme og mer farlig. Og dette kan faktisk også nå oss. Uten at vi vet det. Ikke før det kan være for sent, og resultatet kan bli nye og kanskje store smitteutbrudd. Viruset kan, som kjent, nå oss gjennom helt uvitende smittebærere. Derfor blir det så ekstra viktig at vi, hver enkelt av oss, tar våre forholdsregler.

Og husk: Om du selv vil ta sjanser, så har du ansvar for flere enn deg selv. Ansvar for andres liv og helse. Ansvar for din egen og andres arbeidsplass. Ansvar for barn og ungdom som trenger en åpen barnehage og en åpen skole. Barn og unge som fortjener et mer åpent samfunn og mer frihet. Ansvar for eldre, syke og ensomme, som trenger vår omtanke og omsorg.

Nå ser vi oss nødt til å gjenta oss selv: Hjelp oss med å holde ut! Litt til! Respekter de anmodninger og pålegg som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter. Og om litt - sakte, men sikkert - blir det bedre. Det tør vi love!

Takk for innsatsen så langt! Men vi må altså be dere om litt til. Litt mer tålmodighet, litt mer innsats. Og sammen vil vi da oppleve det vi lengter etter: En vel fortjent sommer og mer normal omgang med hverandre.

Vennlig hilsen

Ordfører Kristin og ordfører Ole