- AtB må følge opp våre vedtak om heltid for sjåfører

AtB vet at Arbeiderpartiet og flertallet har vært svært tydelig på at vi har en forventning om flere heltidsstillinger for bussjåfører i Trøndelag fra høsten av.

Når over femti sjåfører får utsendt ny turnus med beskjed om at de blir satt ned drastisk i stilling og ansatte sier opp fordi sjåførlønna ikke lenger er ei lønn å leve av, så har ikke AtB gjort jobben sin.

Heltidsstilling og ei lønn å leve av handler om at vanlige folk skal ha en forutsigbarhet og en trygghet for at man har en inntekt hver måned som dekker huslån, strøm og utgifter. Jeg blir rett ut forbanna når ansatte mister denne tryggheten.

I sak etter sak om regionbussanbudet har både fylkestinget og hovedutvalg for transport slått fast at vi har tydelige forventinger til operatørene om flere fulltidsstillinger og økt andel sjåfører med fagbrev. I dialog med AtB har vi hele veien fått forsikringer om at økt andel heltid er en prioritet og noe som det jobbes hardt med.

Da er det langt ifra godt nok at vi nærmer oss en heltidsandel som går helt motsatt retning av det vi har bedt om av AtB både som bestiller av et kollektivtilbud og som eiere som har gitt beskjed om hva selskapet skal styre etter.

I et eget notat fra AtB, datert 19. mars 2020, bekrefter selskapet at de sitat: «tar på alvor at det i oppdragsbrevet til AtB er gitt tydelige forventninger om at det tilrettelegges for flere heltidsstillinger i regionanbudet». I samme notat slo AtB fast at økt andel heltidsstillinger er en målsetning som deles av absolutt alle parter. Likevel landet selskapet på at de ikke fant det hensiktsmessig å legge heltidsandel inn i evalueringskriteriene av arbeidet med anbudene.

Så dermed ender vi opp med at det ikke et eneste sted i anbudsbetingelsene står noe om målet om økt heltid, selv om Fylkestinget har vært så tydelig på det gjennom hele prosessen, hvor to ulike fylkesting og to ulike transportutvalg har vært opptatt av temaet.

Jeg har forståelse for at AtB har flere mål å følge opp, men når åtte prosent av alle sjåfører får redusert stillingene sine, så har man ikke ivaretatt våre beskjeder godt nok.

Dette gjør vi i saken:

I årets generaldebatt på fylkestinget denne uken var Arbeiderpartiet tydelig på at dette ikke er holdbart. Fylkestinget har tidligere vedtatt at AtB skal være en ansvarlig og inkluderende organisasjon med spesielt fokus på arbeidstakerrettigheter. Derfor vedtok vi at selskapet må redegjøre for hvordan forventningen om å sikre arbeidstakers rettigheter er fulgt opp. Jeg er glad for at fylkesordføreren også var tydelig på dette.

Fredag formiddag har AtB redegjort for situasjonen for medlemmene i hovedutvalg for transport, og førstkommende tirsdag må AtB svare på et spørsmål fra Arbeiderpartiet om samme tema i fylkesutvalg.

Jeg gir AtB en sjanse til å rette opp, men nå haster det før flere sjåfører går av bussen.





Kristian Torve

Fylkestinget i Trøndelag

Arbeiderpartiet