 Fattig i Norge

Meninger

Å få bo i Norge, som er et av verdens rikeste land, må være et privilegium.

Men ikke for alle dessverre som lever på minstepensjon og som har jobbet et langt liv på luselønn, eller en av ektefellene som måtte være heime å passe heim og unger. De har mistet 12- 15 år av sine pensjonspoeng og har endt opp som minstepensjonister.

I 2014 var det 149.920, og i 2021, sikkert ganske mange flere. De mottar Kr. 173.204.- kroner i pensjon. EUs fattigdomsgrense for Norge var 216.000.- i året 2014 og har nesten stått på stedet hvil. Undersøkelser viser at 50.000 i Norge ikke har råd til et varmt måltid mat hver dag, eller råd til å gå til tannlegen for å få sin tannbehandling .

Dette her må det ryddes kraftig opp i etter stortingsvalget, med Pensjonistpartiet inn på stortinget med en hand på rattet!

Per Ervik

Pensjonistpartiet