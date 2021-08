Kunst kontra hærverk

Meninger

Det er alltid noen som brenner inne med klare budskap til lærere, foreldre, politikere og sin egen generasjon, men når noen taggere med sprayboks ønsker å delta i det offentlige rom og i samfunnsdebatten, venter man at de har noe å fare med annet enn rent hærverk.

Gatekunst er en egen sjanger som formidles av flinke og oppegående utøvere som for eksempel signaturen AFK i Bergen som naglet Sylvi Listhaug til korset og skapte rabalder langt inn i den mest rabiate Frp-flokken som hele tiden roper høylydt om ytringsfrihet samtidig som de ødelegger bildet av Listhaug, brenner lokalaviser eller tagger ned justisministerens bil. I Trondheim har vi Ståle Gerhardsen som med sine lune veggmalerier utvider bybildet og gir folk på Lade en egen tilhørighet.

Her snakker vi om et kunstnerisk uttrykk som deles av de fleste som ser og opplever denne formen for kunst, varig eller flyktig, malt i protest på rivningsklare bygninger der utbyggeren får noe å forholde seg til med tanke på opphavsrett og bevaringsverdi.

Den amatørmessige sprayingen på Hitra, og over alt for den del, har ingen ting med kunst eller ytringsfrihet å gjøre. Det er simpelt hærverk og tilgrising, en ren politisak, og som straff, dersom «kunstnerne» blir plukket ned, bør de få rydde opp etter seg eller betale for den oppryddingen andre må gjøre.

Oddmund Hagen