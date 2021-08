- Er dette riktig og pent gjort mot Norges befolkning som stemte NEI til EU?

Meninger

Vedrørende meningsinnlegg av Per Ervik, Pensjonistpartiet.

Ser i leserinnlegget ”-EØS-avtalen er en avtale som må sies opp” i Hitra-Frøya fra tirsdag 20. juli 2021 på siden Meninger, som jeg er for øvrig 100% enig i, som var skrevet av Per Ervik fra Pensjonistpartiet, hvor det blir opplyst om at: ”Norge har fått 1200 direktiver og forordninger som vi er pålagt å innføre etter at Norge skrev under EØS-avtalen.”

Dette må enten være en skrivefeil av skribenten, eller en feilprint av selve Hitra-Frøya, da dette direktiv-tallet er en kraftig bom på det ordinære tallet .Norge er best i klassen når det gjelder EØS-Landene i å innføre nye EU/EØS-direktiver, og bare fra 1994 da avtalen trådde i kraft, altså det samme året som Norges befolkning stemte NEI til EU og frem til mars 2012, så hadde Norge allerede innført over 11000 direktiver.. Det var for snart 10 år siden, så man kan lett regne ut det faktiske tallet i dag, da det vært år innføres over 500 nye EU/EØS-direktiveri Norge, og mange av disse vil igjen ende med å overstyre flere av Norges Lover. Selv i 2011 hadde Norge fått på plass 99,8% av EU-direktivene de hadde mottatt.

EØS-Avtalen er atpåtil et juridisk brudd på vår grunnlov, da å oppgi suverenitet og selvbestemmelsesrett litt nå og da, alltid blir mye til slutt. Som igjen er ett brudd på § 1 i vårGrunnlov hvor det står ”Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.”Selv i Straffeloven Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser står det:§ 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fredMed fengsel inntil 15 år straffes den som på en rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge) innlemmes i en annen stat b)blir underlagt en fremmed stats herredømme d)påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett

EU blir her som en annen stat, og vi blir underlagt EU’s herredømme ved at de overstyrer og forandrer vårt lands skrevne lover, og med dette gir oss begrensninger i vår egen selvbestemmelsesrett ved å måtte følge EU’s direktiver i stedet for vår egne lands lover.

§ 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen avom krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på oma)den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge, c)gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse EU og EØS avtalen har gitt Norge alvorlige virkninger og krenket Norges selvstendighet ved at vi her må godta EU’s direktiver, og at vi for å toppe dette ikke kan være med i beslutningsprosessene. Så med denne paragrafen så er loven klar og tydelig på at samtlige i regjering som stemte for, og som utarbeidet EØS avtalen på vegne av Norge, har gjort seg skyldig i det man på god norsk kan kalle landsforrederi. Men blir de involverte straffet slik de egentlig skal være?

§ 113. Krenkelse av Norges statsforfatning

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norgesstatsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år.

Norges statsforfatning har blitt mye forandret her i landet etter at EU fikk ”ta over”.. Dette kan ingen nekte på, og det finnes utallige bevis på dette. Et eksempel er kraftproduksjonen vår, og ACER.§ 114. Grov krenkelse av Norges statsforfatningGrov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av omkrenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d. Denne paragrafen taler for seg selv.. EØS-avtalen skulle i utgangspunktet være en handelsavtale, og EU var på tidspunktet 1994 en handelsunion.

Hvorfor skal en handelsavtale overkjøre og forandre vårt lands lover? Hva har det med handel å gjøre? Og hvorfor skal vi tillate at EU skal bestemme over VÅRT land? I Sveits sa man nei til hele EØS-avtalen, og valgte å inngå en rekke direkteavtaler med EU i stedet.I Norge har vi derimot beholdt løsningen der vi innfører alle regler EU kommer med, uten å være med i beslutningsprosessene. Hvorfor tillot de involverte i avtalen dette? Og hvorfor tillates dettef ortsatt? Dette er jo et klart brudd på vårt lands lover.

Hvorfor er Norge best i klassen av EØS landene når det kommer til å innføre EU-direktiver kan man spørre seg? Er dette riktig og pent gjort mot Norges befolkning som stemte NEI til EU? Hva var så vitsen med folkeavstemningen i det hele tatt? De som er i mot EU og EØS-avtalen skjønner at det hele er brudd på mange av vårt lands lover, og snikinnføring av Norge i EU alikevel. Noe som i utgangspunktet var mot folkets ønske. Og de som atpåtil er våkne og også tenker utenfor selve boblen, de skjønner også at hele EØS-avtalen var, og fortsatt er, for å omgå folkeavstemningen tilbake i 1994. Det er derfor enighet med Pensjonistpartiet at det er på tide å si opp EØS-avtalen som åpenbart også strider mot norsk lov, på tide å gå tilbake til å være en selvstendig nasjon igjen uten en innblanding av Brussel, og heller følge Storbritannias fotspor med å utarbeide en bedre handelsavtale med EU’s indre marked. En såkalt oppgradering av handelsavtalen med EU som vi hadde før EØS-avtalen trådde i kraft.

Paul Sandvik, Rødt Frøya