I en verden hvor skjermtid stadig øker, er det en glede å se initiativer som kombinerer den digitale verden med fysisk samhold.

Hitra IL E-sport har nå sparket i gang treninger for unge gamere fra 6. klasse og oppover. Med fokus på mer enn bare spilleferdigheter, ønsker klubben å dyrke samhold og kommunikasjon blant sine medlemmer.

Mandager klokken 18:00 til 19:30 er dedikert til å forme ikke bare dyktige spillere, men også gode lagkamerater.

Hitra IL E-sport har forstått viktigheten av å skape et fellesskap blant unge gamere. Mens skjermtiden kan virke ensom, gir disse treningene en mulighet til å møte likesinnede, dele erfaringer og bygge varige vennskap. Under veiledning av erfarne trenere får deltakerne ikke bare muligheten til å forbedre sine spilleferdigheter, men også til å lære viktigheten av samarbeid og kommunikasjon.

Treningene er strukturert for å fremme både individuell vekst og lagånd. Gjennom ulike øvelser og spillutfordringer utfordres deltakerne til å samarbeide, kommunisere effektivt og løse problemer sammen. Dette bidrar ikke bare til å forbedre spillferdighetene, men også til å utvikle viktige livsferdigheter som vil være nyttige både innenfor og utenfor spillverdenen.

Hitra IL E-sport ønsker å invitere flere til å bli med på treningene. Uansett om du er en erfaren gamer eller bare nysgjerrig på å utforske e-sport-verdenen, er det et sted for deg her.

Mandager fra 18:00 til 19:30 er en mulighet til å lære, vokse og ha det gøy sammen med andre. Ta gjerne kontakt med klubben for mer informasjon, og bli med på reisen med å bygge samhold og kommunikasjon gjennom E-sport!

Med vennlig hilsen,

Styret i Hitra IL E-sport