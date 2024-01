«Den Gud gir et embete, gir han også forstand» er et munnhell fra langt tilbake i den dansk-norske embetsmannsstaten, og når dette popper opp i hukommelsen, skyldes det de siste avsløringene rundt Sandra Borch og Ingvild Kjerkhol som begge har hatt et lemfeldig forhold til kilder og opplysningsplikt i forbindelse med mastergrader levert for vurdering i akademia.

«Klipp og lim» har alltid vært en gjenganger i det norske utdanningssystemet fra grunnskole via videregående til høyskole- og universitetsnivå, og den digitale hverdagen gjør det enklere enn noen gang. De fleste slipper unna med det siden ingen plagiatkontroll kan fange opp alt av sitater og kopiert tekst; derfor tar mange sjansen på ikke å bli avslørt.

Når to statsråder i samme uke blir tatt for eksamensjuks, bevisst eller ubevisst, bør det ringe noen klokker, ikke bare i regjeringskvartalet, men også i hele utdanningssystemet, for det viser seg, som mange ganger før, at «den Gud gir et embete», ikke er embetet verdig. Oddmund Hagen