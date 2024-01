Kulturbuss, er busser som fortrinnsvis kjører ut av egen kommune slik at vi sammen kan oppsøke kulturelle opplevelser andre steder.

Nylig arrangerte vi en slik type opplevelse for ungdom fra 7.trinn-10.trinn.

Kulturbuss er utrolig fint. Det er symbolske påmeldingsavgifter, og ofte får man mulighet til å delta via sin join app for den som har tilgang til det. Målet for Frøya Frivilligsentral er at det i løpet av året skal arrangeres morsomme, spennende kulturbusser for alle. Om du er 4 år og reiser på juleforestilling sammen med mamma og pappa, om du er ungdom og blir med til Rypetoppen og på Harryhandel, Escapehunt eller opplever Trondheim som turist, eller for deg som er voksen og deltar på konserter i Olavshallen eller forestillinger på Trøndelag Teater.

Flere dropper kulturelle arrangementer fordi de ikke har noen å reise med. Andre synes det blir for dyrt, noen liker ikke å kjøre selv. Kulturbuss gir rom for samhold og nye bekjentskaper. Det gir rom for fine kulturelle opplevelser i samhandling med andre, folk man kanskje aldri ville endt opp på tur med hadde det ikke vært arrangert av en tredjepart.

Frøyværinger elsker kulturbuss, og de fleste ganger reiser vi med fulle busser. Har vi ledige plasser, spesielt på turer for ungdom benytter vi gjerne anledningen til å invitere med oss ungdom fra Hitra. Det har vi utelukkende positive erfaringer med, seinest i går.

For andre år på rad pakket vi bussen full av slalåmutstyr, glade, spente og en og annen nervøs ungdom og flotte frivillige som sammen skulle tilbringe dagen på Vassfjellet. På Hitra plukket vi opp et par flotte unge guter som skapte litt småfnising blant jentene bak i bussen.

De to siste årene har Frivilligsentralen arbeidet fram et tett og godt samarbeid med Frøya Menighet, og samtidig opparbeidet seg en stor og god base med frivillige som synes det er stas å få bidra til å realisere denne type arrangementer for ungdom. Det er helt avgjørende for å kunne ta løs og reise opp på fjellet. Vi trenger å ha trygge, gode voksne med på laget. Arild Fossmo, Kent Johansen, Bård Erik Johansen, Linda Iversen, Kai-Egil Skarsvåg og May Olsen var med oss i går. Sammen skapte de fire nye slalåmkjører. De tørket litt blod, og noen tårer. De lo sammen med ungdommene (og hverandre) når rumpa ble blå, skia forsvant og kroppen fikk hard medfart når farten var stor og fallene i den isete bakken ble harde. Noen av ungdommene som var med ble slalåmkjørere på vår tilsvarende tur i fjor. Det så ikke ut som om de hadde gjort annet det siste året.

Nede på Bistroen hadde Marit og Siw Aina sin base. Hit kom gjengen når de trengte en pust i bakken, plaster måtte fram, mobiler lades og kroppen skrek etter påfyll av energi. Dette gir rom for gode samtaler, mye latter og en mulighet til å bli godt kjente med alle ungdommene. Tenk det, å stadig få muligheter til å henge med ungdom på denne måten. På en arena de selv har valgt å delta på, en arena med null krav til prestasjon. Det er høflige og takknemlige og utrolig flinke til å fortelle oss at de setter stor pris på at noen arrangerer og organiserer for akkurat dem. Flere blir med oss igjen og igjen, og ofte glir samtalene inn på tidligere ting vi har opplevd sammen med dem.

Når man slite sitter på bussen hjem, det er mørkt og nesten litt for stille. Man hører praten bak gå om hvor kjekt de har hatt det og at de gleder seg til neste år allerede nå. Da vet man at kulturbuss er riktig og viktig. Kulturbuss gir gode opplevelser for minnebøkene til disse ungdommen. Slike turer vil de ta med seg videre i livet. Det å kunne reise med så mange av vennene sine, klassekamerater og det å få muligheten til å skape nye vennskap på tvers av skolegrenser, og denne gangen kommunegrenser er ikke noen selvfølge. Når man da kommer hjem og mottar følgende sms fra en av deltakerne «E så gla ferr at dåkk arrangere sånne teng for oss å at dåkker årke å værra me oss <3», ja da kommer det gjerne en liten tåre av takknemmelighet i øyekroken. Så heldige vi voksne er som får oppleve dette sammen med ungdommene.

Tusen takk for flotte timer sammen med dere ungdommer i Vassfjellet. Takk til de frivillige som med stødig hånd sørget for at alle hadde det bra og at ingen gikk alene. Tusen takk til Måsøval AS som sponset oss slik at turen kunne realiseres. Ikke minst takk til alle foreldre som stoler nok på oss til å sende med oss barna sine på turer om og om igjen.

En ydmyk takk for laget fra Marit Lian Skalmerås, Frøya Menighet & Siw Aina Strømøy, Frøya Frivilligsentral